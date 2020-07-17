Оккупанты уже третий день не дают провести поиск раненого украинского бойца на Донбассе
Российские оккупанты уже третий день не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского бойца, который до сих пор находится в «серой зоне» в районе поселка Зайцево.
Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.
«Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в «серой зоне» в районе поселка Зайцево!!!», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что сегодня в ходе очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, в очередной раз не были достигнуты договоренности по поиску и эвакуации нашего раненого защитника. «Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия. Украинская сторона СЦКК в очередной раз настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы «Эвакуация 200», в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. Они будут без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты», - подчеркивается в сообщении.
Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеупомянутого вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационных властей являются нежеланием признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом.
Как сообщал УНИАН, 13 июля около 15:40 боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе из засады обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево.
В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранение, еще один контузию.
14 июля командир 35-й бригады полковник Николай Палас заявил, что раненый сержант и тело погибшего военного медика до сих пор находятся на поле боя.
Убитого, которого пыталась эвакуировать группа, забрали подконтрольные России боевики.
15 июля боевики оккупационных войск вернули тело украинского военного, погибшего в результате обстрела в районе Зайцево, которое пыталась эвакуировать медицинская бригада, попавшая под обстрел.
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