Оккупанты уже третий день не дают провести поиск раненого украинского бойца на Донбассе

Украинская сторона призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на оккупантов и подчеркивает, что этот факт тяжкого преступления российско-оккупационной власти является нежеланием признавать принципы международного гуманитарного права.

Российские оккупанты уже третий день не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского бойца, который до сих пор находится в «серой зоне» в районе поселка Зайцево.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

«Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в «серой зоне» в районе поселка Зайцево!!!», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСитуация на Донбассе: четверо военных пострадали в результате обстрелов оккупантов

Отмечается, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что сегодня в ходе очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, в очередной раз не были достигнуты договоренности по поиску и эвакуации нашего раненого защитника. «Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия. Украинская сторона СЦКК в очередной раз настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы «Эвакуация 200», в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. Они будут без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты», - подчеркивается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеупомянутого вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационных властей являются нежеланием признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом.

Как сообщал УНИАН, 13 июля около 15:40 боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе из засады обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево.

В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранение, еще один контузию.

14 июля командир 35-й бригады полковник Николай Палас заявил, что раненый сержант и тело погибшего военного медика до сих пор находятся на поле боя.

Убитого, которого пыталась эвакуировать группа, забрали подконтрольные России боевики.

15 июля боевики оккупационных войск вернули тело украинского военного, погибшего в результате обстрела в районе Зайцево, которое пыталась эвакуировать медицинская бригада, попавшая под обстрел.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram