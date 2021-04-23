В частности, боевики обвинили ВСУ в якобы «обстреле» района населенного пункта возле Горловки.

Сегодня оккупанты обвинили Вооруженные силы Украины в осуществлении «обстрела» района населенного пункта Шахты 6,7, что возле Горловки, с применением артиллерии калибра 152 мм.

Об этом заявляет Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"В течение последних недель количество вооруженных провокаций из районов окраин Донецка и Горловки резко увеличилось. Причем пропорционально увеличивается калибр запрещенного минскими договоренностями вооружения, которое почти при каждом обстреле применяют оккупанты. Не достигнув желаемого результата, а именно открытия ответного огня со стороны Вооруженных сил Украины, кураторы наемников пытаются любым способом добиться эскалации конфликта. В 07:15 23 апреля, откровенно манипулируя координационным механизмом через СММ ОБСЕ, и давая ложные обещания прекратить огонь, оккупанты обвинили ВСУ в осуществлении «обстрела» района населенного пункта Шахты 6,7, что возле Горловки, с применением артиллерии калибра 152 мм", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что такое обвинение, "учитывая стремление правительства Украины имплементировать инициативы мирного разрешения конфликта, является беспрецедентным примером потери здравого смысла страной-агрессором и ее наемниками, откровенной и циничной провокацией, направленной на срыв ранее достигнутых договоренностей".

"Украинская сторона СЦКК категорически опровергает обвинения в обстреле и подчеркивает, что подобные провокации и фейковые информационные вбросы призваны поддерживать захватническую стратегию РФ. Вооруженные силы Украины строго соблюдают режим прекращения огня, соответствующая техника и вооружение находятся в районах хранения по линиям отвода в соответствии с Минскими договоренностями. Курс правительства Украины на разрешение конфликта исключительно дипломатическим путем остается неизменным, а ВСУ неуклонно придерживаются всех определенных минскими договоренностями требований ", - подчеркивается в заявлении.

Украинская сторона СЦКК подготовила и направила соответствующую ноту протеста руководителю СММ ОБСЕ с просьбой дать адекватную оценку провокационных действий вооруженных формирований ОРДЛО.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Впоследствии появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

22 апреля в РФ заявили, что начинают отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

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Автор: Леся Лещенко