Военный находится в медицинском учреждении.

В течение 2 сентября в результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранение.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

За минувшие сутки штаб зафиксировал 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, почему ВСУ не будут освобождать Донецк и Луганск по "чеченскому" сценарияНеподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра.

Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм.

Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

С целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – информирует штаб.

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Автор: Яна Ставская