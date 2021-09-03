В течение 2 сентября в результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранение.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.
За минувшие сутки штаб зафиксировал 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, почему ВСУ не будут освобождать Донецк и Луганск по "чеченскому" сценарияНеподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра.
Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм.
Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
С целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – информирует штаб.
Вас также могут заинтересовать новости
- Киевское агентство разрабатывало рекламу для боевиков "ЛДНР" и оккупантов в Крыму (фото)
- Россия отказалась продлить действие мандата ОБСЕ в пунктах пропуска на границе с Украиной
- Рогозин занимался отправкой боевиков на Донбасс еще до оккупации Крыма - ультраправый политик из РФ (видео)
- В МИД отреагировали на отказ России продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной