Интенсивное минирование местности приводит к потерям среди боевиков.

На оккупированный Донбасс из Российской Федерации прибыло 10 грузовиков с боеприпасами и минами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Как заявили разведчики, деятельность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.

"11 августа из России прибыло около 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и противотанковыми и противопехотными минами. В течение прошлой недели осуществлялось интенсивное минирование прилегающей к линии соприкосновения территории минами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, которые запрещены международными Конвенциями ООН. Минно-взрывные заграждения устанавливались как средствами дистанционного минирования, так и диверсионно-разведывательными группами оккупантов", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск.

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Автор: Виталий Саенко