В прошлом здесь базировалась "ЧВК Вагнер", а сейчас - ее наследник "Африканский корпус".

В Краснодарском крае РФ горит военная база "Молькино", где ранее располагалась "ЧВК Вагнера". Об этом сообщают российские телеграм-паблики.

Утверждается, что вспыхнули административные здания. Что послужило причиной пожара, пока не известно. По некоторым данным, всему виной халатность самих наемников.

Ранее "Молькино" было основной базой "вагнеровцев", а теперь там базируется так называемый "Африканский корпус", который выполняет для Кремля те же задачи в Африке, которые когда-то выполняла "Группа Вагнера".

По данным российских СМИ, "Африканский корпус" состоит преимущественно из бывших "вагнеровцев" и действует в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

Пожары в России

Как писал УНИАН, в РФ пожаловались, что в ночь на субботу, 21 сентября, Тихорецкий район Краснодарского края атаковали дроны. Как обычно россияне заявили, что все сбили, но из-за "падения обломков" возник пожар, "перешедший на взрывоопасные предметы".

Из-за начавшейся неконтролируемой детонации боеприпасов пришлось эвакуировать жителей близлежащего поселка.

Также был атакован армейский арсенал в поселке Октябрьский Тверской области.

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