На фронте с начала суток насчитали более сотни нарушений перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований России.

Российские оккупанты на Донбассе сегодня убили двух украинских военных и продолжают нарушать режим прекращения огня.

Такие действия не будут оставаться без внимания украинских защитников, заверил министр обороны Алексей Резников.

"Вооруженным Силам Украины предоставлены все необходимые приказы по действиям в случае опасности для наших бойцов и мирных граждан. Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты", - написал он на своей странице в Facebook.

Глава оборонного ведомства также выразил соболезнования родным и близким погибших украинских воинов и поблагодарил ВСУ за самоотверженность и мужество.

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Как сообщили в пресс-центре ООС, по состоянию на 22:00 на фронте зафиксировано 122 нарушения режима перемирия, из которых 108 - с применением запрещенного "Минском" оружия.

"Противник применил артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения танков и крупнокалиберные пулеметы. Также, зафиксировано три пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения. Противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей", - говорится в вечерней сводке.

В Командовании в очередной раз напомнили, что украинские военные не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и придерживаются норм международного гуманитарного права.

Ранее сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину вооруженные силы РФ под видом "миротворцев".