Россия вывела из Украины несколько бригад неполного состава общей численностью до 5000 военнослужащих.

Украинские силы 6 августа пересекли границу Курской области и за 10 дней с начала операции захватили более 80 населенных пунктов и взяв в плен около 2000 человек.

Как пишет The Wall Street Journal, наступление Украины воодушевило страну, измученную 2,5 годами войны. Оно также дало понять сторонникам Киева, что страна все еще продолжает борьбу и может успешно проводить сложные и инновационные наступательные операции.

Западные военные оценки предполагают, что Украина направила в Курск до 6000 солдат и имеет до 4000 дополнительных военнослужащих для поддержки в Сумской области.

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Чтобы избежать ослабления линии фронта, значительная часть войск была из резервных сил, которые Украина создавала с западной поддержкой для операций в конце этого года и в 2025 году, рассказал изданию источник, знакомый с операцией.

В ответ Россия по состоянию на середину прошлой недели вывела из Украины несколько бригад неполного состава, что в общей сложности составило до 5000 военнослужащих. Одна бригада была из Донецкой области, но другие были из менее важных районов.

"Тем не менее, России, возможно, придется вывести больше войск из Украины, если она захочет вернуть территорию, что потребует больше сил, чем у Украины, и, вероятно, должно насчитывать более 20 000 надлежащим образом обученных военнослужащих", - пишет WSJ.

Вторжение ВСУ в Курскую области - что известно

Украинские защитники в начале августа начали операцию на территории Курской области, уже освобождено более 80 населенных пунктов, есть немало ликвидированных российских оккупантов, сотни противников оказались в плену. Украинская сторона на Курщине уже создала военную комендатуру, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

При этом, как писал Forbes, ВСУ рискуют самым редким и ценным оружием на Курщине. Так, в боях потерян один из британских танков Challenger 2, несколько американских боевых машин пехоты Stryker и одна из драгоценных высокомобильных артиллерийских ракетных систем американского производства.

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