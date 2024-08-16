При этом Россия использует "заградотряды" из чеченцев, чтобы не позволить призывникам отступить.

Через восемь дней с момента вторжения в Курскую область России ВСУ полностью заняли первый крупный населенный пункт: город Суджа. Кроме того, они захватили в плен рекордное количество российских военных, оборонявших город. И, как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, среди захваченных в плен российских военных были в том числе призывники, что многое говорит об основной динамике боев в Курской области.

Как отмечает аналитик, официально в России призывники - мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые в течение года проходили обязательную военную службу, - должны были служить строго на второй линии фронта и не должны участвовать в боевых действиях.

"Все изменилось в Курске, когда украинское наступление захлестнуло части и подразделения, которые никогда не должны были находиться на передовой. Было несколько случаев, когда большие группы растерянных и напуганных российских призывников, некоторые из которых за время своей беглой военной подготовки успели сделать лишь несколько винтовочных выстрелов, сдавались в плен закаленным в боях украинским войскам", - говорится в статье. Видео дня

При этом призывники, которые попытались отступить, были отброшены назад чеченскими "заградительными отрядами".

Как пишет аналитик Forbes, это еще советская традиция, когда заградотряд заставляет плохо мотивированных солдат сражаться, угрожая им арестом или даже расстрелом. По сравнению с хорошо обученными профессиональными войсками, недостаточно подготовленные призывники с большей вероятностью попытаются бежать, попав под обстрел. Поэтому, отмечает аналитик, призывники и заградотряды в российской армии действуют параллельно.

Однако принуждение 488-го мотострелкового полка развернуться и вступить в бой не улучшило его шансы в бою с 88-й механизированной бригадой ВСУ, и часть полка была захвачена украинским спецназом.

И подобные неприятности могут подстерегать россиян и дальше, пишет Forbes, поскольку Кремль отправляет все больше призывников в Курск в попытке замедлить украинское наступление. Это уже вызывает недовольство среди простых россиян, которые никогда не ожидали, что их сыновья-призывники будут участвовать в реальных боевых действиях.

Как пишет Forbes, пока непонятно, почему Кремль нарушает свою политику, запрещающую участие призывников в боевых действиях, и рискует вызвать политический кризис. Возможно, российские командиры берегут свои профессиональные войска для продолжающегося наступления на востоке Украины.

"Но также возможно, что "лишних" профессиональных войск просто нет в наличии - отправка способных солдат в Курск приведет к появлению новых брешей в российских линиях в Украине. Передислокация профессиональных солдат может помочь сдержать украинское вторжение, но с риском спровоцировать украинские прорывы в других местах", - говорится в статье.

Бои в Курской области - СБУ взяла в плен россиян

В Курской области спецназовцы Службы безопасности Украины 14 августа, взяли в плен 102 российских военных. Это следствие спецоперации, которую провели воины ЦСО "А" СБУ.

Как сообщило издание Financial Times, представители Украины и РФ начинают переговоры об обмене военнопленными в Курской области. Факт ведения работы над подготовкой обмена изданию подтвердили в украинской разведке.

Точное количество российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область, не разглашается. Но издание отметило, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях. Среди захваченных в плен много молодых призывников.

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