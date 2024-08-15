Военная комендатура создана с целью поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения.

На территории Курской области Российской Федерации, которую контролируют Силы обороны Украины, создана военная комендатура во главе с генерал-майором Москалевым.

Об этом во время видеосвязи сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский для участников заседания Ставки Верховного главнокомандующего с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"На территории Курской области завершены поиски и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах. Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения, на подконтрольных территориях, создана военная комендатура, назначен ее руководитель - назначен генерал-майор Москалев", - подчеркнул Сырский.

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Также главнокомандующий ВСУ отметил, что с начала текущих суток украинские войска на отдельных направлениях продвинулись от 500 метров до 1,5 км, отразили три атаки противника и продолжают ведение наступательных действий.

Сырский отметил, что всего с начала операции на территории Курской области украинские войска продвинулись в оборону противника на 35 км. "Взято под контроль 1 тысячу 150 квадратных км территории, 82 населенных пункта", - сказал Сырский. Он добавил, что в целом ситуация контролируемая.

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