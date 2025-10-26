По сравнению с Донбассом и его разрушенными городами, Купянск на Харьковщине привлекает меньше внимания. Однако "медленная смерть" города, которая длилась более двух лет, является метафорой для других населенных пунктов на линии фронта в Украине, которые безжалостно разрушает Россия. Об этом пишет The Guardian.
В частности журналисты рассказали историю 77-летней жительницы Купянска Любови Лобунец, которая покинула свой дом в августе, когда на него упала российская взрывчатка.
"Я была в пятиэтажном доме. Я не знаю, то ли российская ракета, то ли бомба попала в дом, но начался пожар, и когда пламя достигло моего этажа, я застряла, потому что двери были повреждены и я не могла убежать", - поделилась женщина.
По ее словам, украинские военные спасли ей жизнь, однако уже на тот момент большая часть жителей покинула город.
"За несколько месяцев до того, как я уехала, работало несколько магазинов. Но в последний месяц почти все закрылось. Все социальные службы были эвакуированы", - добавила Любовь.
Тогда исчез и небольшой городской рынок, а дома, разбросанные по склонам холмов, были разрушены снарядами. Поля за пределами города, граничащие с рекой, заполнены кратерами.
В то же время Лобунец объяснила, почему сначала не хотела эвакуироваться.
"Я работала медсестрой, и моя пенсия очень мала. Я боялась, где я буду жить и как я буду справляться", - отметила женщина.
Попытки россиян снова захватить город
Известно, что оккупанты захватили Купянск в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ, однако город был освобожден украинскими войсками в сентябре 2022 года. Тогда город не был так сильно поврежден, однако разрушения начались позже, когда Россия попыталась снова захватить город.
"Ее войска продвинулись вперед до своего нынешнего частичного окружения, и российские войска сейчас занимают некоторые позиции на западном берегу Оскола", - напомнили в The Guardian.
Из-за широкого использования дронов со стороны обеих сторон, передвижение по городу и окружающей сельской местности стало опасным.
"Когда мы прибыли сюда, наша бригада заняла позиции, которые потеряла предыдущая бригада. С тех пор, как мы здесь, мы не потеряли ни одной территории, а сейчас имеем небольшие успехи в отражении атак", - рассказал командир "Цезарь" 15-й бригады.
По его словам, сейчас тактика РФ заключается в том, чтобы переправлять небольшие группы пехоты в районы с густым лесным покровом, где они встречаются и собираются с другими.
"Мы говорим об очень небольших группах. Не более трех человек, и они используют места сбора. Мы знаем, что они пытаются собраться здесь, напротив нашего сектора, по крайней мере сотня из 5000 во всех направлениях. Но они постоянно привозят подкрепление", - отметил "Цезарь".
Командир, бригада которого воевала в окрестностях Запорожья и пережила ожесточенные бои на Донбассе, говорит, что не видит конца войны.
"После того, как в 2023 году провалилась наша большая контрнаступательная операция, стало понятно, что эта война никуда не ведет ни одну из сторон. Наша задача сейчас - постоянно защищать. Если мы проиграем, это будет большим стратегическим поражением, поскольку это логистический и железнодорожный узел. Это может стать поворотным моментом. Хорошая новость заключается в том, что благодаря возвышенности вокруг Купянска мы можем четко видеть большую часть сектора, но нет никаких признаков того, что они (россияне - УНИАН) уменьшают свои усилия. Они будут продолжать пытаться, потому что солдаты больше боятся своей стороны, чем нас", - пояснил "Цезарь".
Боевые действия на Харьковщине - последние новости
Ранее Институт изучения войны писал, что РФ преувеличивает "успехи" на Харьковщине и бросает в бой больных новобранцев. Несмотря на громкие заявления России, ее войска не достигли существенного прогресса ни на севере Харьковщины, ни в Сумской области.
В частности, только на Волчанском направлении с мая 2024 года россияне потеряли более 15 тысяч убитыми, большинство из которых - необстрелянные новобранцы.
В то же время в DeepState назвали два возможных сценария относительно ситуации в Купянске. По словам аналитиков, ближайшие недели могут быть критическими для города.
"В городе ситуация остается сложной, поскольку группы, которые проникали в город последние 4 недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пробуют двигаться в южную часть Купянска", - добавили в DeepState.