Жизнь в городе становится невозможной, жители продолжают эвакуироваться.

По сравнению с Донбассом и его разрушенными городами, Купянск на Харьковщине привлекает меньше внимания. Однако "медленная смерть" города, которая длилась более двух лет, является метафорой для других населенных пунктов на линии фронта в Украине, которые безжалостно разрушает Россия. Об этом пишет The Guardian.

В частности журналисты рассказали историю 77-летней жительницы Купянска Любови Лобунец, которая покинула свой дом в августе, когда на него упала российская взрывчатка.

"Я была в пятиэтажном доме. Я не знаю, то ли российская ракета, то ли бомба попала в дом, но начался пожар, и когда пламя достигло моего этажа, я застряла, потому что двери были повреждены и я не могла убежать", - поделилась женщина.

По ее словам, украинские военные спасли ей жизнь, однако уже на тот момент большая часть жителей покинула город.

"За несколько месяцев до того, как я уехала, работало несколько магазинов. Но в последний месяц почти все закрылось. Все социальные службы были эвакуированы", - добавила Любовь.

Тогда исчез и небольшой городской рынок, а дома, разбросанные по склонам холмов, были разрушены снарядами. Поля за пределами города, граничащие с рекой, заполнены кратерами.

В то же время Лобунец объяснила, почему сначала не хотела эвакуироваться.

"Я работала медсестрой, и моя пенсия очень мала. Я боялась, где я буду жить и как я буду справляться", - отметила женщина.

Попытки россиян снова захватить город

Известно, что оккупанты захватили Купянск в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ, однако город был освобожден украинскими войсками в сентябре 2022 года. Тогда город не был так сильно поврежден, однако разрушения начались позже, когда Россия попыталась снова захватить город.

"Ее войска продвинулись вперед до своего нынешнего частичного окружения, и российские войска сейчас занимают некоторые позиции на западном берегу Оскола", - напомнили в The Guardian.

Из-за широкого использования дронов со стороны обеих сторон, передвижение по городу и окружающей сельской местности стало опасным.

"Когда мы прибыли сюда, наша бригада заняла позиции, которые потеряла предыдущая бригада. С тех пор, как мы здесь, мы не потеряли ни одной территории, а сейчас имеем небольшие успехи в отражении атак", - рассказал командир "Цезарь" 15-й бригады.

По его словам, сейчас тактика РФ заключается в том, чтобы переправлять небольшие группы пехоты в районы с густым лесным покровом, где они встречаются и собираются с другими.

"Мы говорим об очень небольших группах. Не более трех человек, и они используют места сбора. Мы знаем, что они пытаются собраться здесь, напротив нашего сектора, по крайней мере сотня из 5000 во всех направлениях. Но они постоянно привозят подкрепление", - отметил "Цезарь".

Командир, бригада которого воевала в окрестностях Запорожья и пережила ожесточенные бои на Донбассе, говорит, что не видит конца войны.

"После того, как в 2023 году провалилась наша большая контрнаступательная операция, стало понятно, что эта война никуда не ведет ни одну из сторон. Наша задача сейчас - постоянно защищать. Если мы проиграем, это будет большим стратегическим поражением, поскольку это логистический и железнодорожный узел. Это может стать поворотным моментом. Хорошая новость заключается в том, что благодаря возвышенности вокруг Купянска мы можем четко видеть большую часть сектора, но нет никаких признаков того, что они (россияне - УНИАН) уменьшают свои усилия. Они будут продолжать пытаться, потому что солдаты больше боятся своей стороны, чем нас", - пояснил "Цезарь".

Боевые действия на Харьковщине - последние новости

Ранее Институт изучения войны писал, что РФ преувеличивает "успехи" на Харьковщине и бросает в бой больных новобранцев. Несмотря на громкие заявления России, ее войска не достигли существенного прогресса ни на севере Харьковщины, ни в Сумской области.

В частности, только на Волчанском направлении с мая 2024 года россияне потеряли более 15 тысяч убитыми, большинство из которых - необстрелянные новобранцы.

В то же время в DeepState назвали два возможных сценария относительно ситуации в Купянске. По словам аналитиков, ближайшие недели могут быть критическими для города.

"В городе ситуация остается сложной, поскольку группы, которые проникали в город последние 4 недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пробуют двигаться в южную часть Купянска", - добавили в DeepState.

