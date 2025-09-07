Всего после российского удара - четверо тяжелых пациентов.

От ночного российского обстрела в Киеве пострадала беременная женщина. Больницы экстренно вызвали у нее роды. Сейчас за ее жизнь и за жизнь малыша борются медики, пишет Суспільне.

По словам руководительницы Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентины Гинзбург, после атаки госпитализировали семь человек, в том числе и беременную женщину, которая живет в Святошинском районе и куда пришелся наибольший удар РФ.

"Было принято решение провести оперативное родоразрешение. Врачи достали недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении", - сообщила Гинзбург.

Всего среди семи госпитализированных - четверо тяжелых, и они находятся в ожоговом отделении медицинского центра, рассказала врач-комбустиолог Киевской городской клинической больницы № 2 Елена Францева. Среди них также - мужчина и женщина 72 и 74 лет и еще один 24-летний мужчина.

24-летнюю женщину, которая была беременной, доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы № 2 в обед после того, как в другом медучреждении она родила ребенка.

"Они получили ожоги большой площади и большой глубины", - отметила врач.

Что известно об атаке на Киев 7 сентября

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве россияне убили мать и ее 3-месячного сына, которые жили в шестнадцатиэтажке в Святошинском районе. У отца погибшего ребенка - тяжелые травмы. В другой 9-этажке поврежден третий этаж. Здесь спасатели спасли девять человек. На всех локациях продолжаются работы.

Кроме того, впервые в результате атаки было повреждено здание Кабмина. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, пострадали крыша и верхние этажи. Руководительница правительства поблагодарила спасателей за работу и заверила, что здания удастся восстановить, а вот потерянные жизни, добавила она, не вернуть.

