Он утверждает, что Фокин "позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин больше не допустит ошибок в своих высказываниях относительно Донбасса.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Давайте не будем сразу топором замахиваться. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок", - сказал Кулеба.

Он утверждает, что Фокин "позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ".

"Это только личное мнение господина Фокина, оно не представляет государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах", - подчеркнул министр.

Скандальные заявления Фокина по Донбассу

Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

О своей позиции относительно особого статуса Фокин заявил, отвечая на вопрос об амнистии боевиков. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны быть наказаны.

«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса», - заявил Фокин.

Также он выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент.

По его словам, эту идею поддерживает также председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Реакция на высказывания Фокина

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что высказывания Фокина об «особом статусе» для всего Донбасса и амнистии боевиков не отражают официальной позиции делегации Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что заявление Фокина не соответствует национальным интересам Украины и является провокационным.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте такую позицию Фокина не поддерживают.

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Автор: Олег Давыгора