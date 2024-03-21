Такое нововведение оккупантов рассчитано на то, чтобы избежать ударов дронов.

Похоже на то, что российский атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-114 "Тула" получил защитный "козырек" вроде тех, которые устанавливают на наземные боевые машины. На это обратил внимание The War Zone.

На новых кадрах канала "России-24" можно увидеть "Тулу", пришвартованную возле К-157 "Вепрь" - многоцелевой атомной подводной лодки проекта 971 "Щука-Б". Интересно, что на "Вепрь" защитный "мангал" не установили.

Стоит отметить, что официального объяснения относительно новой конструкции нет, поэтому некоторые эксперты предполагают, что "мангал" на самом деле используют не для защиты от БПЛА, а для каких-то других целей.

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Также нельзя исключать, что конструкцию демонтируют перед погружением подводной лодки.

К-114 "Тула" - что мы знаем об этом крейсере

К-114 является атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин". Субмарину построили в 1987 году. К-114 стал четвертым в серии из семи подводных крейсеров этого типа, которые строили с 1984 по 1992 годы.

Главным оружием лодки является 16 баллистических ракет Р-29РМУ2 "Синева". Также предусмотрено минно-торпедное вооружение.

Новые российские субмарины

Сейчас россияне заменяют субмарины проекта 667БДРМ новыми стратегическими подводными лодками четвертого поколения проекта 955 "Борей". Сейчас в строю находятся 7 таких субмарин.

Основным оружием "Борея" выступает твердотопливная баллистическая ракета Р-30 "Булава-30". Напомним, один из последних на сегодня запусков "Булавы" выполнили в конце прошлого года.

По мнению военного эксперта Сергея Згурца, он стал элементом российских мероприятий для информационного воздействия на страны НАТО.

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