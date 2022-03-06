Также мужчина разорвал удостоверение ветерана военной службы и военный билет.

Идет 11-й день войны, которую развязала путинская россия. Враг деморализован, часто отказываются воевать из-за большого количества погибших и сдается в плен.

Недавно бывший правоохранитель РФ, который 15 лет отдал службе в российском МВД, показательно порвал паспорт с двуглавым орлом и заявил о желании защищать Украину и воевать на ее стороне. Видео в соцсетях обнародовала пресс-лужба СБУ.

Мужчина говорит, что хочет воевать на стороне Украины, потому что здесь у него жена и новая жизнь, которую он начал, переехав в нашу страну в прошлом году, и отмечает, что за совершенные преступления президента рф путина следует судить в Международном военном трибунале.

"Конечно, без полного комплекса проверок никто не допустит его в тероборону. Но если это намерение искреннее – оно заслуживает уважения!", – говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что россиянам все тяжелее вести войну с несокрушимыми украинцами. Так, на определенных направлениях наши воины переходят в контратаки.

Ранее сообщалось, что за 10 дней войны в Украине погибли более 11 тысяч оккупантов. Украинские защитники и защитницы стойко удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

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