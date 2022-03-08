Задержанный в 2014 году во время аннексии Крыма перешел на сторону российской армии.

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают задерживать предателей Украины. Многие из них вернулись в составе российской армии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Одним из задержанных оказался майор, заместитель командира батальона, гражданин Украины. Он в 2014 году во время аннексии Крыма, будучи военнослужащим ВМС, перешел на сторону российской армии.

"Изменил присяге и вступил на военную службу в вооруженные силы РФ. В марте 2014 года получил паспорт гражданина РФ, а в 2020 году его удостоили звания ветерана боевых действий. Предатель попал в украинский плен в Житомирской области. Теперь придется отвечать не только за войну, но и за предательство Украины в 2014 году", - говорится в сообщении.

По его пленника, они якобы должны были помочь местному населению помочь сменить власть.

"Нас бросили, как котят слепых. Сказали, что в помощь народу, но народ против нас. Народ тут нас с вилами, граблями встречает, и говорят, чтобы уходили, потому что как фашисты зашли", - рассказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, советник главы МВД Геращенко Антон Геращенко заявил, что от 24 февраля 2022 года в плен в Украине взяли почти две тысячи солдат РФ.

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