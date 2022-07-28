ЗРК Stormer HVM и ВСУ Gepard уже усилили противовоздушную оборону Украины.

Украина уже получила британский зенитный ракетный комплекс Stormer и немецкую зенитную самоходную установку Gepard. Оба комплекса имеют схожее предназначение – противовоздушная оборона в ближней зоне.

Но, если Stormer HVM это ракетный комплекс, то Gepard – артиллерийский. Также они отличаются и системами обнаружения целей, у британской машины – тепловизионная станция, у немецкой – радар. Что лучше в современных условиях поля боя – в материале УНИАН.

Обнаружение целей: Stormer против Gepard

Немецкий Gepard, разработанный в 70-х годах для обнаружения целей, использует радиолокационную станцию, которая также позволяет вести ему точный огонь. Данные полученные нею закладываются в баллистический вычислитель, который рассчитывает все необходимые погрешности самостоятельно.

Дальность обнаружения целей радаром Gepard составляет 15 км. Но при этом излучение радара является демаскирующим фактором, который фиксируется не только станциями предупреждения об угрозе, которые устанавливают на самолеты и вертолеты, но и комплексами радиотехнической разведки противника. Последние могут на дальности в несколько десятков километров определить даже точные координаты радара, в том числе и установленного на Gepard.

У британского у Stormer, который создали в 90-х, вообще нет радара. Вместо привычной РЛС на нем использована ничего не излучающая обзорная тепловизионная станция. Она позволяет обнаруживать воздушные цели на дальности до 18 км и делать это совершенно незаметно для врага.

Но есть одна особенность, тепловизор не умеет видеть через тучи или туман. То есть если "на дворе" низкая облачность, а противник действует выше ее, то увидеть его в тепловизор будет достаточно сложно. В то же время для РЛС, что тучи, что туман не являются препятствием для обнаружения воздушных целей.

Но британцы сознательно пошли на отказ от радара, потому что вертолеты и штурмовики армии РФ, для борьбы с которыми Stormer и создавался, тоже зависят от погодных условий. Имеющиеся у них системы вооружения предполагают прямую видимость цели.

Например, для выпуска неуправляемых реактивных снарядов или бомб необходимо видеть цель в прицеле, а использование противотанковых ракет с лазерной наводкой вообще требует благоприятных погодных условий. Это же относится и к дронам, которые могут вести разведку исключительно ниже уровня плотной облачности.

Уничтожение целей: Stormer против Gepard

Вторая концептуальная разница между Stormer и Gepard - в средстве уничтожения целей. Британский комплекс использует ракеты StarStreak. Это уникальный боеприпас, состоящий из трех отдельных вольфрамовых стержней, летящих на скорости до 1,3 км/с на расстояние до 7 км и просто прошивающих цель, а к тому же еще и взрывающихся после пробития.

Наведение StarStreak тоже довольно необычное - по "лазерной тропе", когда комплекс "ведет" ракету в лазерном луче. Это также крайне важный аспект, поскольку все системы предупреждения об угрозе, находящиеся в самолетах и ​​вертолетах армии РФ, беспомощны против такой системы.

В то же время, Gepard это артиллерийский зенитный комплекс, который для уничтожения целей использует скорострельные автоматические пушки калибром 35 мм. Несмотря на темп стрельбы в 1100 выстрелов в минуту, эффективная дальность огня из них составляет всего 3,5 км, а на расстоянии 4 км у осколочно-фугасных снарядов срабатывает самоподрыв. То есть дальность огня у Gepard вдвое меньше, чем у британского Stormer.

В целом, выходит, что именно Stormer имеет большую дальность обнаружения целей, дальность огня, а главное делает это совершенно незаметно для врага. Но зависит от погоды, хотя и от нее также зависят вертолеты, штурмовики и дроны армии РФ.

Единственное преимущество Gepard – это как раз радиолокационная станция обзора, которая позволяет эффективно использовать машину при любых погодных условиях. Именно поэтому одним из достаточно логических путей использования этого комплекса является его размещение не на передовой, где по дальности огня он проигрывает даже переносным зенитным ракетным комплексам типа Stinger или "Игла", а в тылу.

Возможности Gepard позволяют его эффективное использование для усиления обороны определенных важных объектов от удара крылатых ракет, которые имеют как дозвуковую скорость, так и низкую высоту полета, а также осуществляются прямолинейный полет без активного маневрирования.

То есть для зенитной установки Gepard это достаточно простые цели. Но как раз крылатые ракеты не сильно зависят от погодных условий, потому что используют для наведения систему Tercom, спутниковую и инерциальную навигацию. И именно поэтому ответ на вопрос, что лучше Gepard или Stormer заключается в нахождении лучшего места для этого оружия для обороны Украины, где обе системы будут демонстрировать свои лучшие качества, а недостатки не будут иметь значения.

Вас также могут заинтересовать новости: