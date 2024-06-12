США разрешили использование американского оружия, переданного Украине, бойцами Национальной гвардии 12-й бригады специального назначения "Азов". Теперь эта бригада будет иметь доступ к военной помощи США, как и любое другое подразделение Сил обороны Украины.

Запрет предусматривал так называемый Закон Лихи (названный в честь бывшего сенатора США Патрика Лихи, который его написал). Этим документом иностранным подразделениям, совершившим серьезные нарушения прав человека, не разрешается получать американскую военную помощь. Однако это были абсолютно неадекватные ограничения, примененные на тот момент (почти десять лет назад) из-за позиции российских властей и (частично) некоторых украинских политических сил, которые до широкомасштабного вторжения "разгоняли" ложные и обвинительные тезисы относительно "Азова".

Но то, что значительная часть "азовцев" находятся в плену у РФ, ведь они участвовали в обороне Мариуполя, в конце концов привело к отмене запрета.

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Почему это не было сделано раньше? Потому что этому вопросу уделялось меньше внимания. Существовало мнение, что, возможно, еще не наступил удобный момент, чтобы этот вопрос поднимать. Сейчас же "Азов" поднял этот вопрос и получил политическую поддержку - решение было принято без всяких аргументов против.

Это решение США, в первую очередь, важный политический шаг, потому что наложенные почти десять лет назад ограничения были абсолютно манипулятивны.

Они базировались на информации, которую, в том числе в американских СМИ, активно распространяли россияне: мол, в "Азове" якобы служат какие-то нацисты, антисемиты. Эти рассказы россиян очень долго пытались опровергнуть и депутаты Верховной Рады, и общественные организации. Поэтому сейчас речь идет о торжестве справедливости.

Снятие запрета будет способствовать существенному улучшению уровня военного обеспечения "Азова", в том числе тяжелой и легкой бронетехникой - того, что раньше они получали исключительно из запасов Украины. Ведь, несмотря на то, что в ЕС не вводили ограничений, касающихся конкретных воинских частей, у европейских партнеров могли быть какие-то предостережения из-за запрета от США. Поэтому "Азову" многое просто не передавали, пытаясь следовать в рамках этого запрета, даже когда речь шла не об американском оружии.

Теперь, когда этот запрет снят, "азовцы" могут получать что угодно - у них открываются лучшие перспективы. В "Азове" чрезвычайно качественно подготовленный личный состав, теперь он еще и будет иметь оружие, которое ему было нужно. Плюс, отмена запрета на передачу американского оружия "Азову", теоретически, открывает возможность для военных учений бойцов подразделения в США. Если у них будет такое желание, то они смогут этим воспользоваться.

Такое решение США - это еще и элемент троллинга России. Ведь это окончательно разрушает миф России о каких-то нацистских батальонах в Украине. И хотя россияне последние годы особо не пытались подпитывать этот миф на Западе (они его активно "крутят" только внутри РФ), реакция России будет ожидаемая - истерика, очередные рассказы о "поддержке нацистов" американцами, которые, собственно, "финансируют потомков Гитлера". Но тут ничего нового... Никаких проблем в дипломатическом плане нет.

И еще один, очень важный для нас момент, который стоило бы подсветить в том числе на дипломатическом уровне - показать, как работает российская специальная информационно-психологическая операция (ИПСО) и как с этим надо бороться.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог