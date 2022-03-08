Кроме того, социологи зафиксировали значительный рост рейтинга президента Владимира Зеленского.

78% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией, а уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому значительно вырос и достиг отметки в почти 80%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Institute of Cognitive Modeling.

75,3% респондентов за последнюю неделю помогли ВСУ, бойцам территориальной обороне или волонтерам.

Социологи отмечают, что 43,6% опрошенных готовы терпеть неудобства и проблемы, связанные с войной, чтобы обеспечить мир на условиях Украины столько, сколько необходимо.

Вас также могут заинтересовать новости: