Украина проинспектировала российские военные объекты в Ростовской области - Минобороны РФ

Об этом сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, отмечает пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа - в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск», - сообщил он.

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В Минобороны РФ заверили, что инспекторам была предоставлена возможность побывать на военных полигонах Кадамовский и Кузьминский, железнодорожных станциях погрузки и выгрузки Матвеев Курган и Хапры.

Кроме того, подчеркнул Рыжков, инспекторы получили необходимую информацию от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в указанных районах.

«В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности вооруженных сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению», - сказал представитель военного ведомства РФ.

Как сообщал УНИАН, 15 января стало известно, что Россия согласилась допустить украинских инспекторов на военные объекты в Ростовской области. Инспекционная проверка проходила с 16 по 19 января.