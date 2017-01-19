Украина проинспектировала российские военные объекты в Ростовской области - Минобороны РФ
Представители Украины провели инспекцию указанного района на территории Южного военного округа РФ.
Об этом сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, отмечает пресс-служба Минобороны РФ.
«В период с 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа - в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск», - сообщил он.
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В Минобороны РФ заверили, что инспекторам была предоставлена возможность побывать на военных полигонах Кадамовский и Кузьминский, железнодорожных станциях погрузки и выгрузки Матвеев Курган и Хапры.
Кроме того, подчеркнул Рыжков, инспекторы получили необходимую информацию от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в указанных районах.
«В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности вооруженных сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению», - сказал представитель военного ведомства РФ.
Как сообщал УНИАН, 15 января стало известно, что Россия согласилась допустить украинских инспекторов на военные объекты в Ростовской области. Инспекционная проверка проходила с 16 по 19 января.