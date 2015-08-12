Британские военные начали тренировать украинских солдат (фоторепортаж)

В Житомирской области продолжаются учения украинских военных с участием инструкторов из Великобритании.

Помимо навыков ведения боя, солдаты продемонстрировали навыки по оказанию помощи раненым. Британские военные принимали участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке, украинские воевали на Донбассе. По словам иностранных инструкторов, военным очень полезно обменяться опытом.

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Феллон пообещал, что до конца марта 2016 года Великобритания завершит подготовку двух тысяч украинских военнослужащих.

По словам заместителя министра обороны Украины Игоря Долгова, благодаря таким учениям бойцы получают практику по стандартам НАТО, и это большой вклад Великобритании в украинские реформы.