Минобороны работает над переводом системы обеспечения армии на стандарты НАТО

Как сказал заместитель министра обороны-руководитель аппарата Петр Мехед, на сегодняшний день в оборонном ведомстве утвержден ряд приказов об использовании соглашений по стандартизации в НАТО. В частности, это "Методы баллистических испытаний персональных бронированных средств защиты и боевого обмундирования", "Защита глаз военнослужащих"; "Маркировка размеров для взаимозаменяемости боевой обуви".

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"Осуществляется подготовка к изданию приказов об утверждении военных стандартов для еще 5 соглашений по стандартизации в НАТО", - сказал заместитель министра.

Кроме того, по его словам, заканчивается подготовка предложений по обновлению пакета целей партнерства Украина-НАТО на 2016-2017 годы.