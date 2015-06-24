Москаль: в Лисичанске задержали снайперов с нашивками "Торнадо", готовивших покушение на главу областной милиции

Сегодня, 24 июня, сотрудники СБУ и МВД задержали в Лисичанске двух киллеров, которые готовили убийство начальника ГУМВД в Луганской области Анатолия Науменко, сообщает пресс-служба главы Луганской ВЦА Геннадия Москаля.

"Задержанные являются так называемыми добровольцами милицейской роты «Торнадо» (они носили соответствующие шевроны, но официально в роте не числились). Как установлено следственными мероприятиями, позавчера оба подозреваемых через лесополосы, в обход блокпостов отправились из Приволья (где дислоцировался «Торнадо») в Лисичанск и поселились в мини-гостинице", - сказано в сообщении.

Читайте такжеС личным составом спецподразделения "Торнадо" начали работать психологи и комиссия МВД (видео)Один из них, 37-летний Н., – снайпер, который и должен был совершить убийство Науменко, а другой, 58-летний Т., должен был страховать основного киллера, сообщили у Москаля.

При задержании у обоих изъяли пистолет Макарова, который находится на балансе «Торнадо», охотничий карабин «Вепрь» с оптическим прицелом, две гранаты РГД-5 и 47 патронов различного калибра.

"Во время допроса Н. подтвердил, что готовил покушение на А.Науменко, знал его место работы, проживания и основные маршруты передвижения. Причина покушения - месть за вывод «Торнадо» из Луганской области", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 348 уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, вчера «Торнадо» вывели за пределы Луганской области, этой роте инкриминируют ряд тяжких преступлений, совершенных на линии соприкосновения огня, а руководство МВД приняло решение о расформировании подразделения.