Москаль: "Торнадо" и "Чернигов" выведены из Луганской области

Об этом заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

Согласно сообщению, процесс вывода завершился сегодня, 23 июня.

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