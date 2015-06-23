Москаль: "Торнадо" и "Чернигов" выведены из Луганской области

14:28, 23 июня 2015
Война
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Подразделения МВД «Чернигов» и «Торнадо» выведены за пределы Луганской области.

Торнадо вывели из Луганской области

Об этом заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

Согласно сообщению, процесс вывода завершился сегодня, 23 июня.

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