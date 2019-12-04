Как донецкие дипломаты разрушили пять сценариев кровавого геноцида украинского СНБО

Сообщения о том, что СНБО Украины разработал пять сценариев так называемой реинтеграции молодых республик Донбасса, встревожили православную мировую общественность, вселив подлинный ужас в беременных девственниц великой отечественной войны, которые, безусловно, будут мгновенно замучены карателями при любых раскладах. К счастью, дипломатический корпус свободного Лугандона вовремя разгадал империалистические замыслы несостоявшегося Киева и дал агрессорам достойный отпор.

«Обсуждались мирный путь и еще четыре «запасных варианта», - с тревогой описывают новости из недр хунты российские СМИ, тем самым легко разоблачая злобные планы Зеленого Велосипедиста: для любого православного человека уже сейчас очевидно, что «запасные варианты» украинского СНБО предусматривают полное уничтожение и насильственную гомогенитализацию народов Донецкого угольного бассейна даже больше, чем пресловутый «мирный путь».

«Мирный путь», как известно, давно уже разгадан российской стороной : это чемодан - вокзал - Львов, массовая гомосекуляризация, кобзаризация и силовой трембитинг, донецкие погромы, генетическая модификация подростков в кормовую морковь, разрыв на органы с помощью четырех танков, едущих в разные стороны, распятие на бандурах, пуск на галантерейные изделия и растопку в случае прекращения транзита российского газа, использование стволовых клеток ветеранов в производстве высокоточного оружия, вывоз чернозема, смерть, прочее.

Каковы же тогда остальные, немирные(!) «запасные варианты» желто-блакитной карательной системы? Об этом сегодня страшно даже думать - достаточно лишь взглянуть на злое, со следами пагубных страстей лицо советника секретаря СНБОУ Сивохо, чтобы со всей ясностью понять, что одним из четырех «запасных вариантов» является, в частности, переработка граждан Лугандона на самогон

Каковы же тогда остальные, немирные(!) «запасные варианты» желто-блакитной карательной системы? Об этом сегодня страшно даже думать - достаточно лишь взглянуть на злое, со следами пагубных страстей лицо советника секретаря СНБОУ Сивохо, чтобы со всей ясностью понять, что одним из четырех «запасных вариантов» является, в частности, переработка граждан Лугандона на самогон. Говорят, что в СНБО уже придумали название для этого живодерского напитка - «Украинская гарелка на сепарских бруньках», очищено антрацитом (так каратели высмеивают несгибаемый шахтерский характер сырья). В какую безумную голову, особенно учитывая, что Кровавый Пастор и его Черный Подельник уже не при власти, могло прийти такое?!

На сегодняшний день этот вопрос остается открытым. Сейчас ясно лишь одно: остальные сценарии украинского СНБО настолько страшнее первых двух, что о них боятся говорить даже вслух даже в ЦРУ.

Что же смог противопоставить людоедским планам агрессивного Крещатика опытный дипломатический корпус молодых республик угольного бассейна? Только мирные инициативы и добрососедство, разумеется. Так, члены народного совета ДНР постановили , что отныне территория их животрепещущей страны расширяется за счет временной подконтрольной Киеву Украины как минимум до границ Донецкой области по состоянию на 2014 год. «Донбасс поднимает ставки», - заценил мирные инициативы трудового народа Донетчины знатный свиновод в экзиле, ныне житель России Олег Царев - да, может, кого-то это и удивит, но господин Царев, как оказалось, до сих пор не только не сдох и не сидит, но и гордо поднимает голову, возможно, даже присматривает место в Верховной Раде.

Не останавливаясь на достигнутом, ммм-председатель всея ДНР Пушилин тут же внес мирную инициативу отменить украинский язык на территории молодой республики. Не остался в стороне и живо переживающий за украинский мир спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, объявивший о грядущем распаде Украины на ряд еще более молодых республик. Не выдержав столь мирного диалога, украинский каратель Кулеба продемонстрировал свой фирменный зверский оскал, правда, исключительно в социальных сетях, империалистически твитнув о том, что с удовольствием нападет на Россию, сожжет Кремль и угонит в рабство пару областей РФ. Володин пригрозил заключить оборонный союз с Венгрией. Венгрия отморозилась . Все прогрессивное человечество затаило дыхание перед лицом украинской военной угрозы.

И лишь в молодых народных республиках, колыбелях мирных инициатив, эксперты сохраняли спокойствие. «Не существует моделей «реинтеграции», есть только шанс построить диалог, тяжелый диалог Киева и Донбасса», - твердо сказал представитель мирной политической подгруппы ЛНР господин Мирошник.

Людоедские планы несостоявшегося Киева были сорваны.

Всех желающих помочь украинской армии сделать диалог еще более тяжелым для российских наемников на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ