В школах "ДНР" террористы хотят сделать украинский язык необязательным

Украинский, как и языки других народов, главарь "ДНР" Пушилин предлагает преподавать "с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации".

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного на подконтрольной боевикам территории.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Читайте такжеАктивного участника аннексии Крыма теперь русские обвиняют в терроризме

Отмечается, что Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 "конституции ДНР", определив статус русского языка как "единственного государственного в республике". Такое предложение объясняется "интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией".

Также главарь "ДНР" инициирует изменения в так называемом законе "Об образовании". Он, в частности, хочет сохранить норму об обязательном изучении русского языка, однако украинский, как и языки других народов, живущих в регионе, будет преподаваться "с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации".

В террористической "ДНР" подчеркнули, что местные жители могут продолжать использовать украинский язык в частном общении.

Как сообщал УНИАН, главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин решил забрать недвижимость у донецкого бизнесмена, бывшего нардепа от "Партии регионов" Игоря Гуменюка. Террористы решили превратить имение Гуменюка в "посольство".