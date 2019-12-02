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В школах "ДНР" террористы хотят сделать украинский язык необязательным

13:06, 02 декабря 2019
Общество
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Террорист Пушилин хочет вытеснить украинский язык из школ оккупированной Донетчины / фото с ресурса боевиков

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного на подконтрольной боевикам территории.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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Отмечается, что Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 "конституции ДНР", определив статус русского языка как "единственного государственного в республике". Такое предложение объясняется "интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией".

Также главарь "ДНР" инициирует изменения в так называемом законе "Об образовании". Он, в частности, хочет сохранить норму об обязательном изучении русского языка, однако украинский, как и языки других народов, живущих в регионе, будет преподаваться "с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации".

В террористической "ДНР" подчеркнули, что местные жители могут продолжать использовать украинский язык в частном общении.

Как сообщал УНИАН, главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин решил забрать недвижимость у донецкого бизнесмена, бывшего нардепа от "Партии регионов" Игоря Гуменюка. Террористы решили превратить имение Гуменюка в "посольство".

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Теги: #новости Украины#ДНР