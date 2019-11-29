Оккупанты приняли "закон" о госгранице "ДНР", позарившись на всю Донецкую область

Принятый "закон" должен определить "порядок обозначения и защиты границы республики".

Так называемая «Народная Рада» самопровозглашенной «ДНР» приняла «закон» о государственной границе. Им граница «ДНР» определена по всей территории Донецкой области по состоянию на 2014 год.

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«Закон» единогласно поддержали в обоих чтениях.

Так называемый «глава донецкого парламента» Владимир Бидевка заявил, что в «законе» не забыты люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине».

Он считает, что к моменту завершения войны «рубеж» будет проходить по линии соприкосновения. В его понимании, это не противоречит Минским соглашениям.

Как отметил инициатор законопроекта» Виталий Кравец, этот «закон» также определит «порядок обозначения и защиты границы республики».

Ранее УНИАН сообщал, что в СНБО есть пять сценариев реинтеграции Донбасса.