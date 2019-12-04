В Венгрии говорят, что не предлагали России вместе "защищать нацменьшинства" в Украине

Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не станет заключать альянсов с агрессором против Украины, отметили в МИД.

Венгерский парламент не предлагал России вместе защищать нацменьшинства в Украине.

Об этом сообщает МИД Украины со ссылкой на заявление Будапешту.

Читайте такжеКоличество сценариев на столе у Путина в случае превышает наши ожидания - Зеркаль

«Государственное Собрание Венгрии не принимали таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решения для всех вопросов, в том числе и тех, по которым мы имеем разные подходы.

«Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не станет заключать альянсов с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации», – подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что к ним обратилось национальное собрание Венгрии с предложением совместно защищать права национальных меньшинств в Украине.