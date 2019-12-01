Пугают национализмом: глава Госдумы РФ пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава

По словам Вячеслава Володина, "это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп".

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пригрози Украине, что «национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей».

Заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы.

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Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму «депутата» от аннексированного Крыму Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

«Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств, очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам», - заявил он.

Володин считает, что в Украине права нацменьшинств постоянно нарушаются.

«В том числе право на язык, когда Киев принимает закон об украинском языке, как об единственном государственном, и вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях. При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным», - отметил Володин.

«Властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство - более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы – «приняли решение» о вхождении в состав Российской Федерации», - написал он.