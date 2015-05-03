В Марьинке из-за обстрела боевиков погиб местный житель

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Вчера, около 23 часов, боевики обстреляли Марьинку. Под обстрел попал блокпост украинских военных. Также в результате попадания снаряда во двор частного домовладения по улице Первомайская получил смертельное ранение мужчина 1959 года рождения", - отметил он.

Читайте такжеВ соцсетях сообщают о новых обстрелах на Донбассе

По данным Аброськина, на месте работает следственно-оперативная группа Марьинского райотдела милиции.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 мая в районе Марьинки военные вступили в боевое столкновение с разведывательно-диверсионной группой. Преступники вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие отбили нападение.