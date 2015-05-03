В Марьинке из-за обстрела боевиков погиб местный житель

10:36, 03 мая 2015
Война
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В Марьинке Донецкой области в результате обстрела боевиков смертельное ранение получил местный житель.

Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Вчера, около 23 часов, боевики обстреляли Марьинку. Под обстрел попал блокпост украинских военных. Также в результате попадания снаряда во двор частного домовладения по улице Первомайская получил смертельное ранение мужчина 1959 года рождения", - отметил он.

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По данным Аброськина, на месте работает следственно-оперативная группа Марьинского райотдела милиции.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 мая в районе Марьинки военные вступили в боевое столкновение с разведывательно-диверсионной группой. Преступники вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие отбили нападение.

Вчера, около 23 часов, боевики обстреляли Марьинку. Под обстрел попал блокпост украинских военных. Также в результате по...

Posted by Вячеслав Аброськин on 2 Май 2015 г.

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