Ночь в зоне АТО: военные отбили атаку диверсантов в районе Марьинки

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, боевики спровоцировали одно боевое столкновение и 14 раз применяли тяжелое вооружение, в том числе - реактивную систему залпового огня "Град".

"С 23.35 до 23.50 позиции сил АТО неподалеку от Авдеевки выдержали залп из 40 снарядов реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Потерь среди военнослужащих нет", - уверяют в пресс-центре.

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Вместе с тем, как отмечается, на Донетчине бандформирования вновь подвергли обстрелам из минометов калибра 120 миллиметров позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Широкино, Гранитное, Опытное и Авдеевка, трижды – у Песков. Также в районе Карловки, Опросного и дважды возле Авдеевки и Песков преступники применяли артиллерию калибра 122 миллиметра.

По данным пресс-центра, около полуночи в районе Марьинки бойцы нашего опорного пункта вступили в боевое столкновение с разведывательно-диверсионной группой.

"Преступники вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие эффективно отбили нападение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Луганщине бандформирования обстреливали из автоматических гранатометов и стрелкового оружия наши позиции вблизи населенных пунктов Счастье и Золотое-4.

Также в указанный период подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали пролет двух беспилотников противника неподалеку Широкино и Опросного.

Напомним, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.