Россия снова требует прямых переговоров Киева и боевиков, обещает гарантии

Москва выступает за начало прямых переговоров киевских властей и боевиков, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Россия будет и далее добиваться установления мира. Мы последовательно выступаем за прекращение боевых действий, отвод тяжелых вооружений, начало прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском о конкретных путях восстановления общего экономического, социального и политического пространства в рамках территориальной целостности Украины", — сказал Лавров в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Также Лавров заявил, что когда киевские власти и представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР достигнут договоренности, Россия будет среди тех, кто обеспечит гарантии этих договоренностей. Он добавил, что Германия, Франция и другие страны также будут готовы предоставить такие гарантии.

"Когда главные участники минского процесса — киевские власти и представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР — достигнут договоренности по всем практически аспектам выполнения каждого из минских пунктов, я уверен, что Россия будет среди тех, кто обеспечит гарантии этих договоренностей, хоть в ОБСЕ, хоть в Совбезе ООН. Германия, Франция и другие страны будут готовы предоставить такие гарантии", — заявил Лавров.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не нуждается в миротворческих силах Организации Объединенных Наций, а необходимо, чтобыроссийские войска покинули нашу страну.

Без иностранных войск и после восстановления контроля Украиной над своими международно признанными границами, мир и стабильность вернутся в страну в течение нескольких недель, подчеркнул президент.

Также Порошенко продемонстрировал участникам Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) военные билеты российских солдат, которые "заблудились" на территории Украины.