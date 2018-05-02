В Нацполиции предупредили об изменении формата работы системы блокпостов на Донетчине и Луганщине

Порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решениями командования ООС.

В рамках проведения на востоке Украины операции Объединенных сил формат работы системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях будет изменен.

Как отмечается в сообщении на сайте Национальной полиции Украины, об этом сегодня в Краматорске во время совместного брифинга задействованных в операции подразделений и ведомств заявил заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев.

В полиции напомнили, что с 30 апреля в соответствии с указом президента Украины на территории Донецкой и Луганской областей начата операция Объединенных сил (ООС), в состав которых входят и органы Национальной полиции Украины.

Как отметил Бушуев, функции полиции в зоне проведения операции остаются неизменными.

"Это обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, а также противодействие преступности. Также руководством операции Объединенных сил введена должность заместителя руководителя ООС по координации деятельности органов Национальной полиции. Его непосредственной задачей является организация взаимодействия с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией, Государственной пограничной службой, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, а также другими подразделениями, которые привлечены в состав сил и средств ООС", - рассказал представитель полиции.

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Кроме того, продолжаются мероприятия полиции по недопущению прникновения на подконтрольную Украине территорию лиц, которые намерены дестабилизировать ситуацию или тех, кто причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях.

Отмечается, что выявлять пособников террористов и диверсантов помогает система стоп-контроля, где полицейские продолжают нести службу. Однако в ближайшее время их количество будет пересмотрено.

По словам Бушуева, пересмотр формата работы блокпостов, прежде всего, направлен на уменьшение социальной напряженности, возникавшей в связи с проверками на стоп-контролях, которые фактически не выполняют функций, связанных с обеспечением обороны или национальной безопасности.

"Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решениями, которые будут приняты командованием ООС", - подчеркнул заместитель председателя Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля.

Глава государства заявил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отпор агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенных сил.

По словам президента, АТО может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.