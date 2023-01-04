Климатологи предупреждают, что из-за глобального потепления до конца столетия горнолыжный отдых в Европе в привычном виде прекратит существование.

Не по сезону теплые погодные условия и редкие снегопады вынудили в последние дни закрыться некоторые низкоуровневые горнолыжные курорты, поскольку Европа начала новый год с рекордно высокими температурами.

Как пишет Sky News, среди прочих под удар попали такие популярные горнолыжные страны, как Германия, Франция, Швейцария, Польша и Чехия. Для целого ряда городов в этих странах зимний туризм является основным источником дохода.

В частности, 1 января в Варшаве было зафиксировано +18,9°C, что побило предыдущий рекорд более чем на 5°C, в Ольсбахе на юго-западе Германии было +19,4°C, а в Бильбао на севере Испании было зафиксировано +25,1°C. В Праге также была самая теплая новогодняя ночь за 247 лет наблюдений, когда температура достигла +17,7°C.

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Тем временем, по данным Meteo France, температура во Франции в конце года была самой высокой за 25 лет. Похожая картина была и в Швейцарии, где метеостанция в горах Юра зафиксировала рекордную среднюю дневную температуру +18,1 градуса по Цельсию 31 декабря.

Как отмечает издание, особенно из-за отсутствия снега, проливных дождей и высоких температур страдают Северные Альпы и Французские Пиренеи, где некоторые курорты, едва открывшиеся в течение месяца, были вынуждены закрыться, пока ситуация не улучшится.

Другие курорты вынуждены работать в урезанном формате, имея возможность открыть только часть горнолыжных трасс.

В то же время, в швейцарском Адельбодене, который в ближайшую субботу примет этап Кубка мира по лыжным гонкам, в этом году придется проводить соревнования на 100% искусственном снегу.

Вместе с тем на данный момент горнолыжные курорты Южных Альп и на склонах более 2200 метров все еще имеют необходимое количество снега для зимних видов спорта. А вот многие города, расположенные на более низких высотах, сильно рискуюи и потому все чаще уделяют внимание круглогодичным занятиям, таким как пешие прогулки.

При этом профессор климатологии Брюссельского университета Вим Тьери дал неутешительный прогноз по поводу будущего горнолыжного отдыха в Европе: "К концу века (это) просто закончится… катание на лыжах в Альпах, как мы его знаем. В будущем эти проблемы усугубятся, потому что снег будет продолжать таять, пока климат теплеет".

Аномальное потепление в Европе и Украине

Вместо обычно очень холодных декабря и января, в этом году на большей части европейского континента были побиты тысячи температурных рекордов. Только 1 января как минимум в семи странах наблюдалась самая теплая погода для этого месяца за всю историю наблюдений.

В Украине также с начала года зарегистрировали аномально высокие температуры, большинство станций побили свои рекорды. Так, 2 января во Львове было +14,9, в Ривне и Киеве воздух прогрелся до +13,2, в Виннице +13,1, в Конотопе было +8,6, а в Чернигове потеплело до +10,3.

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