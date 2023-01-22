Зимний (не)сезон в Карпатах

Нынешний зимний сезон в Карпатах из-за войны и теплой погоды оказался едва ли не самым сложным за многие годы. С одной стороны, украинцы не могут или не хотят позволить себе традиционный зимний отдых, с другой – и природные условия для этого не самые лучшие. УНИАН узнавал, каким является зимний туристический сезон-2023 в Украине и как в этих условиях выживает местный туристический бизнес.

В начале января 2023 года в популярном курортном городке Славское на Львовщине фиксировали температуру +14 градусов по Цельсию, разумеется, без снега. Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас на большинстве зимних курортов украинских Карпат. Аномальная погода наложилась на факторы, вызванные войной – постоянные воздушные тревоги, отключение электричества, обеднение людей, поэтому местный бизнес снова оказался на грани выживания.

Снег есть только в Буковеле

Фактически единственным горнолыжным курортом в Украине, где сейчас есть снег, является Буковель. Правда, и там снег искусственный.

По словам основателя одного из туристических агентств Львова Игоря Губилита, обеспечить горнолыжные спуски снегом в Буковеле удалось благодаря нескольким условиям. Первое – это его удачное расположение, ведь тамошняя местность несколько холоднее, чем другие части Карпат. Кроме того, в Буковеле есть большое озеро, что позволяет обеспечивать снежные пушки главным сырьем – водой.

"Горнолыжный бизнес с одной стороны является высокодоходным, с другой – требует больших затрат", – отмечает Губилит.

Кроме того, зимний отдых имеет очень короткий "высокий сезон", фактически все основные доходы курорты зарабатывают в период конец декабря – первая половина января, когда люди традиционно находят время на отдых во время праздников.

"Это (высокий сезон – ред.) когда новогодне-рождественские праздники, длительные выходные совпадают со школьными каникулами. Все остальное, это для "поддержки штанов", – объясняет Губилит.

Кроме того, констатирует он, также свои коррективы вносит глобальное потепление – холодные и снежные периоды становятся все короче, а теплые зимы – скорее правилом, а не исключением. Причем такая ситуация в этом году наблюдается не только в Украине, но и во всей Европе, где даже знаменитые альпийские горнолыжные курорты вынуждены закрываться из-за отсутствия снега. Поэтому бизнесу приходится переключаться на другие виды отдыха. Например, в Буковеле появились этнопарк "Гуцулленд" и многочисленные виды спа-отдыха. Также все активнее развивается зимний хайкинг.

"Теперь все это наложилось на военные обстоятельства: многим украинцам сейчас не до отдыха – кто в армии, кто уехал за границу, кому просто материальное положение не позволяет. Вот и получаем обвал фактически по всем направлениям деятельности", – отметил Губилит.

По его информации, декабрь по количеству туристов не особо отличался от предыдущего сезона, однако на Новый год людей было вдвое меньше. При этом спрос на экскурсионный отдых не так заметно упал, однако изменились предпочтения людей.

"Очень активно интересуются украинскими традициями и всем, что с этим связано. Например, в этом сезоне был большой спрос на колядки, популярными были экскурсии в Криворивню, также люди интересуются местной кухней", – рассказал Губилит.

Вместе с тем, отключение электроэнергии не очень повлияло на работу туристической отрасли, ведь большинство отелей и ресторанов, а также часть усадеб уже установили генераторы, поэтому фактически наоборот туристы могут получить немного больше времени со светом, чем дома.

Не ради отдыха, а чтобы спрятаться от обстрелов

По словам главы горнолыжного поселка Славское на Львовщине Владимира Беги, наполненность баз отдыха на курорте в этом сезоне составляет 50-60%. Однако теперь изменилась цель поездки – люди приезжают не столько ради отдыха, как для того, чтобы на несколько дней спрятаться от обстрелов. Кроме того, если раньше прежде всего спрашивали об условиях проживания, то теперь первый вопрос – есть ли в отеле генератор.

А вот со снегом, к сожалению, Славскому в этом году не повезло, поэтому в обзорном режиме работает только подъемник "Захар Беркут". Также есть система искусственного оснежения детского подъемника на горе Погар, однако возможностей для катания там не так уж и много.

В то же время Бега уверяет, что отдых в Славском в условиях войны будет безопасным. Так, если сигнал воздушной тревоги застанет туриста на вершине, то это, по его словам, не является проблемой, поскольку будет достаточно времени, чтобы спуститься в долину и найти место в укрытии. Так же не является проблемой отключение электроэнергии для бугельного подъемника, откуда можно легко спуститься при срочной необходимости. Более сложная ситуация с кресельными подъемниками – так крайне необходим генератор, иначе это очень рискованный подъем.

При этом, по его словам, на поселковом бюджете проблемы горнолыжного сезона не слишком сказались – предприниматели продолжают платить туристический сбор.

В то же время, для Славского это уже не первый бесснежный сезон, и, похоже, там уже сделали для себя определенные выводы, создав условия для отдыха на курорте при любых погодных условиях. Там есть где просто прогуляться, есть несколько облагороженных горных маршрутов для хайкинга, которые вполне безопасно можно преодолеть и зимой. Также в Славском достаточно ресторанов и спа-отелей, так что, в общем, здесь можно отлично отдохнуть и без снега, конечно, если катание на лыжах для вас не является основной целью поездки и вы открыты для любого формата отдыха.

К тому же, со Славского легко доехать до Сколе, где доступны немало прогулочных маршрутов по нацпарку "Сколевские Бескиды". Также в Славском можно заказать и разнообразные экскурсии.

Гостиницы и усадьбы выживают как могут

Те, кто занимаются зеленым туризмом, все же не теряют оптимизма и надеются пережить проблемы, которые возникли в их бизнесе из-за аномально теплой зимы и войны. Хотя признают – зима без снега это совсем не то, чего ожидают их клиенты. Поэтому должны придумывать развлечения, которые можно предлагать их постояльцам вместо снежных.

Марта Яким, менеджер небольшой семейной усадьбы в селе Беличи Самборского района на Львовщине, признает, что им в значительной степени удается выживать за счет удачного расположения вблизи пункта пропуска Смильница на границе с Польшей. Люди, которые выезжают за пределы Украины, видят, что это ближайший к границе отель. Такие клиенты приезжают обычно поздно вечером и заказывают только ужин и завтрак, после которого отправляются дальше.

Хозяева усадьбы, которая открылась осенью 2021 года и с началом войны закрылась, рассказывают, что после повторного открытия в августе 2022 года им пришлось повысить стоимость проживания на 10%. На это повлияло подорожание бытовой химии и питания, которое их постояльцам поставляет соседний ресторан. Правда, обычно их жители еду заказывают редко – сюда они едут, чтобы самим пожарить шашлыки на свежем воздухе.

Поскольку отель расположен в низкогорной части Карпат, недостаток снега здесь компенсируют катанием на квадроциклах, купанием в чанах и батутом для детей.

А вот владелица небольшого семейного отеля на 10 номеров в поселке Верховина Ивано-Франковской области Галина Мокан рассказала, что по сути единственным направлением, которое позволяет ей хоть как-то поддерживать отель, является детский туризм.

"Что-то Киевская городская администрация заказала, также звонят из Днепра, спрашивают об отдыхе для детей", – рассказывает Галина.

Однако даже благодаря этому виду туризма ее небольшой отель заполнен на 20%, поэтому даже полностью отапливать его невыгодно. Дело в том, что даже если такой отдых организуют городские власти других регионов, обычно они проплачивают только часть отдыха, а родители еще должны доплатить определенный процент, однако даже эта сравнительно небольшая сумма для многих неподъемная.

"В прошлом году отель был заполнен с 25 декабря до 15 февраля, а в этом году туристы приезжают только на большие праздники: Рождество, Новый год, Маланки, Василия, Крещение", – говорит Галина.

Поскольку снега в поселке в этом году нет, приходится приспосабливать программу к нынешним условиям – возить людей на бричках, верхом на лошадях, проводить мастер-классы по изготовлению гуцульского сыра и тому подобное. Для последнего в хозяйстве Галины Мокан есть собственный музей сыра. Также туристы интересуются расположенным в поселке музеем "Тени забытых предков".

По мнению Мокан, главной причиной уменьшения количества туристов в Карпатах этой зимой является война, и как ее следствие – обеднение людей. Вторая причина – отсутствие снега. Как бы то ни было, но бесснежная зима все-таки теряет свой колорит и привлекательность.

В то же время малое количество туристов приводит к тому, что бизнесу становится убыточно работать. В случае этого отеля принимать туристов на одну ночь вообще невыгодно. Двухместный номер у Галины стоит 400 гривень, если же приезжает группа, которая заполняет весь отель, то они получают скидку. При том стоимость ночлега даже ниже, чем в прошлом сезоне.

Относительно питания, то европейский завтрак здесь стоит 90 грн (мясная или сырная нарезка, омлет или яичница, блинчики с творогом, чай-кофе), обед с первым блюдом 120 грн. Галина отмечает, что они не используют наемного труда, поэтому все делают сами, в том числе и готовят еду.

Тем не менее, то, что в этом сезоне нет туристов, Галина надеется пережить: "У нас свое хозяйство, три коровы, лошади, свиньи, имеем достаточно заготовок на зиму, поэтому должны пережить эту зиму, большой беды нет".

Проваленный сезон из-за страха осуждения

Есть и еще одна причина, которая серьезно подкосила карпатский туристический бизнес – злосчастное "не на часі". Еще с лета психологи бросились доказывать, что ответственный отдых во время войны, без показухи и чрезмерного веселья – это вовсе не моральное преступление, а необходимость для поддержки психического здоровья. Впрочем, вероятно, из-за страха нарваться на общественное порицание ни на центральном уровне, ни на местном туризм и отдых вообще не популяризировали.

Но ведь, казалось бы, при грамотном подходе курорты украинских Карпат наоборот вполне могли бы заполнить собой нишу закрытого ныне для многих заграничного отдыха – мужчинам ведь сюда ехать никто не запрещает, добираться быстрее, особенно из-за отсутствия авиасообщения, да и стоит это дешевле – хотя бы за счет того, что из-за девальвации гривни заграничный отдых для украинцев подорожал минимум вдвое, еще и учитывая, что другие страны инфляция тоже не обошла стороной.

Возможно, все же уже пора возвращаться к здоровой популяризации туризма в Украине во время войны. Конечно, придется поработать над адаптацией рекламной стратегии и предложения к потребностям военного времени, в том числе сместив акценты с чисто развлекательного отдыха на восстановление психического здоровья и отдых от стресса вследствие ракетных обстрелов и блэкаутов. Поверьте, польза от этого будет как бизнесу, а, соответственно, и всей экономики Украины, так и простым украинцам, которые все же имеют право на отдых и восстановление сил даже во время войны.

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Климатологи предупреждают, что к концу 21 века в Европе может полностью исчезнуть классический горнолыжный отдых, ориентированный исключительно на покорение заснеженных горных склонов любителями лыж и сноубордов. Поэтому местным курортам уже советуют рассматривать варианты, как можно переориентировать формат отдыха и привлекать туристов даже в теплые зимы. Украинским курортам тоже уже следует об этом задуматься, ведь война когда-то закончится, экономика восстановится, а вот снега больше не станет.

Александр Сырцов, Марина Григоренко