Синоптики прогнозируют сильные дожди и снегопады в четверг и пятницу в связи с циклоном Монта, который обрушился на юго-восточный штат Андхра-Прадеш во вторник вечером.

Непальская и китайская стороны Эвереста были закрыты для туризма из-за сильного снегопада, вызванного циклонами. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что регион вокруг Эвереста, который посетили тысячи туристов и альпинистов, с понедельника покрыт снегом после того, как циклон из Бенгальского залива обрушился на Индию, вызвав второй в этом месяце сильный снегопад в Гималаях.

Важно, что власти Непала приостановили походы по многим пешеходным маршрутам из-за дождей в низинах и сильного снегопада на возвышенностях и призвали туристов воздержаться от походов в районы Аннапурны, Манаслу и Дхаулагири, где находятся одни из самых высоких вершин мира. Небольшой частный вертолет, направлявшийся в Лобуче к базовому лагерю Эвереста для спасения застрявших туристов, потерпел крушение при попытке приземлиться, сообщил представитель Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул.

На видео видно, как вертолет, поскользнувшись на снегу при приземлении, лежит на боку. Пилот выжил и позже был спасен. Неясно, удалось ли спасти туристов.

Представитель армии Непала Раджа Рам Баснет сообщил, что с начала вторника военные и полицейские спасатели помогли сотням туристов в районе Мананг добраться до безопасного места. По его словам, около 1500 туристов, включая 200 иностранцев разных национальностей, их гиды и местные жители, заблудились, поскольку пешеходные тропы были занесены глубоким снегом. Он сказал:

"Спасатели расчистили тропы от снега и доставили их в более безопасные места".

Отмечается, что на тибетской стороне Эвереста продажа билетов приостановлена ​​со вторника днём из-за обледенения дорог и ухудшения видимости, что создало непроходимые условия для движения транспорта. Неясно, есть ли туристы, оказавшиеся в ловушке в районе Эвереста в Тибете.

Согласно прогнозу погоды, на этой неделе ожидается дальнейшее понижение температуры в Тингри.

Стихийные бедствия в мире

Обильные дожди, обрушившиеся за последние дни, вызвали серьёзные наводнения в центральном Вьетнаме, особенно в популярных туристических направлениях Хюэ и Хойан.

По данным государственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями, количество осадков в нескольких районах бывшей имперской столицы Хюэ, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и древнего города Хойан превысило 1000 миллиметров за 24-часовой период.

