Храм Саграда Фамилия в Барселоне начали строить в 1882 году.

Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне, более известный как Саграда Фамилия, является одним из самых известных и популярных мест в этом испанском городе.

Так, согласно обнародованному на днях отчету о деятельности собора за 2023 год, в прошлом году количество посетителей Саграда Фамилия вышло на допандемийные уровни 2019 года и составило чуть более 4,7 миллионов человек, что на 24,7% больше по сравнению с 2022 годом. При этом 85% посетителей собора составили иностранцы. Доходы достопримечательности в 2023 году достигли 126,9 млн евро.

Также в отчете рассказали, на каком этапе сейчас находится строительство собора, начатое более 140 лет назад. В частности, в ноябре 2023 года было завершено строительство башен Евангелисты, а на данный момент проводятся работы над часовней допущения и башней Иисуса Христа. Ожидается, что часовня будет закончена в 2025 году, а башня Иисуса Христа – в 2026 году.

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Таким образом будет завершено строительство всех 18 башен церкви, которое хотят приурочить к столетию ос дня смерти автора Саграда Фамилия – знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди.

Однако, хотя формально строительство церкви должны будут завершить 2026, еще на несколько лет после этого растянутся отдельные декоративные работы – ориентировочно до 2030-2032 годов.

Саграда Фамилия – интересные факты

Искупительный храм Святого Семейства, или Саграда Фамилия – самый амбициозный проект испанского архитектора Антонио Гауди, который во многом сформировал нынешний облик Барселоны.

Строительство собора началось в 1882 году, причем изначальный проект был разработан архитектором Франсиско дель Вильяром, на место которого в конце 1883 года был приглашен 31-летний Гауди, значительно изменивший задумку предшественника. Он работол над собором более сорока лет вплоть до своей смерти в 1926 году. При жизни архитектора удалось достроить лишь одну из 18 башен собора – 100-метровую колокольню фасада Рождества, завершенную в 1925 году.

На протяжении всего строительства Саграда Фамилии преследовали неудачи и разного рода преграды – от мировых и гражданских войн до уничтожения оригинальных чертежей Гауди при пожаре и нехватки финансирования.

Кроме того, в какой-то момент иссякли запасы камня, первоначально использованного при строительстве. Его добывали с горы Монтсеррат на окраине Барселоны, но по мере углубления добычи камень становился все более хрупким, потому необходимо было найти альтернативный источник. С 2018 года камень для него добывается в Англии.

Также строительство собора приостанавоивалось из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля 2024 года в Барселоне снова вырастет туристический налог – с 2,75 до 3,25 евро. Помимо этого гости города должны платить дополнительный сбор в бюджет региона, сумма которого варьируется в зависимости от типа размещения и взимается только с официального туристического жилья.

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