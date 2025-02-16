Ошибка произошла из-за языкового барьера и усталости туриста.

Французский турист проехал почти тысячу километров на такси в неправильном направлении. О странном инциденте, который недавно произошел в Таиланде, рассказывает Daily Mail.

22-летний турист по имени Жак находился в этой стране. Он заказал такси из Бангкока на курорт Ко Тао в провинции Сурат Тани. Француз надеялся вскоре оказаться на тропическом побережье, однако произошло иначе.

Уставший турист заснул в машине, а когда проснулся, был крайне обескуражен видами вокруг. Вместо золотых пляжей вокруг возвышались горы.

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Выяснилось, что Жак, заказывая, неправильно произнес Ко Тао, а из-за языкового барьера таксист не смог его исправить. Поэтому вместо южного курорта таксист повез его в прямо противоположном направлении в город Дой Тао.

"Я проснулся и уже был в Лампхуне вблизи Чиангмая. Я был шокирован, увидев горы вместо моря", - рассказал позже турист.

Это недоразумение стоило французу почти 200 долларов, не говоря уже о потерянном времени.

К тому же турист изначально не понял, что такси никак не довезет его до желанного Ко Тао. Поскольку это остров, и туда нужно плыть на корабле.

В конце концов местные полицейские помогли европейцу справиться с тайской географией и нашли ему транспорт обратно в столицу.

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Также мы рассказывали о городах, которые туристам нравятся больше, чем те ожидали. Иногда город может оказаться гораздо интереснее, чем он выглядит на картинке.

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