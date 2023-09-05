Владельцам пушистиков предложили решение проблемы с отдыхом для своих любимцев.

В Сингапуре местная круизная компания запустила специальный туристический маршрут для владельцев кошек. Отныне клиенты Tall Ship Adventures могут взять с собой пушистого члена семьи в первый в мире "кошачий" круиз.

Как указано на официальном сайте компании, речь идет о некоем "блиц"-круизе продолжительностью в 2,5 часа. Его назвали "Purrfect", что является каламбуром из слов "шерст" и "превосходно".

Кошки и владельцы поднимутся на борт роскошного корабля Royal Albatross, который теперь оборудован площадкой для кошек, лаунджем для кошек и гамаками для кошек. В течение круиза 130 пассажиров-людей и 15 пассажиров-кошек будут наслаждаться роскошным ужином на закате возле курортного острова Сентоза.

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Пушистым пассажирам предложат элитный кошачий корм "Trial Pack Cat Food", изготовленный из курицы или говядины. А хозяева тем временем будут лакомиться ужином из нескольких изысканных блюд. В текущем меню - креветки, лосось, курица и популярный в этом регионе мира торт "Павлова".

Кроме того, вниманию пассажиров мастер-классы по навыкам обращения с котом от ведущих кошачьих экспертов.

Круиз стоит от 225 долларов на взрослого пассажира до 750 долларов на двоих с дополнительными услугами. А вот для котов в сопровождении владельца – круиз бесплатный.

В инструкциях для пассажиров указано, что во время круиза все кошки должны находиться под присмотром владельца и иметь удобную шлейку и поводок по соображениям безопасности. Все пушистики должны быть привиты, стерилизованы, свободны от паразитов и старше четырех месяцев, чтобы наслаждаться видом на закат.

Необычные предложения туристам

Недавно УНИАН писал, что международная круизная компания Life at Sea Cruises предложила туристам, в первую очередь цифровым кочевникам, первый в мире круиз продолжительностью 3 года. Тур будет охватывать 375 портов в 135 странах на семи континентах. Также туристы смогут посетить 13 из 14 чудес света.

Также мы рассказывали, что турецкая авиакомпания первой в мире запустила рейсы "только для взрослых". На борт будут пускать только лиц старше 16 лет.

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