Туристы рассказали, что не восприняли предупреждения о снегопаде всерьез и подумали, что выпадет максимум 5 см снега.

Из-за сильнейшего снегопада 29 человек оказались заблокированы в пабе, расположенном на высоте 528 м в долине Суэйлдейл в Англии.

Туристы рассказали, что не восприняли предупреждения о снегопаде всерьез, пишет BILD. "Мы думали, что это всего 5 см снега, с которым мы справимся. Мы привыкли к снегу в Южной Баварии", - рассказала семейная пара из Германии.

Однако обстановка быстро ухудшилась - дороги стали непроездными. "Некоторые пытались уехать на машинах с полным приводом, но большинство застряли. Одна группа просто бросила свой дом на колесах и уехала на попутке", - рассказала немецкая туристка.

Тем, кто не смог вырваться и уехать, пришлось почти на неделю остаться в пабе. Будучи изолированными, туристы устраивали соревнования в снежных боях, караоке и дискотеки, а также смотрели фильмы.

"Это было похоже на полярную экспедицию. Повар паба также оказался заблокирован, поэтому еды хватало", - добавила она.

Спасли туристов только утром 9 января, когда к пабу пробился снегоуборочный трактор.

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На прошлых выходных в Германии повсюду стояли морозы, а также во многих местах выпал снег. Метеорологи тогда предупреждали о гололедице и ледяном дожде.

Ухудшение погодных условий вызвало отмену авиарейсов во многих аэропортах, особенно сильно пострадал аэропорт Франкфурта, который является одним из крупнейших транспортных хабов страны.

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