Апартаменты Бэтмена: турист рассказал о необычном отеле в центре Манчестера

В отеле находятся 60 номеров, каждый из которых предлагает стильный интерьер.

В центре британского Манчестера расположен роскошный отель Gotham, который может позволить туристам погрузиться в атмосферу города из комиксов о Бэтмене. Интерьер выполнен в стиле нуар, а с верхнего этажа открывается потрясающий вид на город, пишет The Sun.

Британский журналист Ли Белл поделился впечатлениями об этом необычном отеле. По его словам, в этом месте можно найти много интересного.

Белл поделился, что отель Gotham расположен в величественном здании, внесенном в список памятников архитектуры, в престижном торговом районе Кинг-стрит. Снаружи здание отражает стиль ар-деко вымышленного города Готэм-Сити 1920-х годов из фильмов о Бэтмене.

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Какие номера предлагает отель

В отеле есть услуги консьержа и багажные услуги. Журналист отметил, что всего в отеле есть 60 номеров, которые расположены на пяти этажах и разделены на четыре категории: Cosy Club, Club, Executive и Director.

В каждом номере стоит полированная деревянная мебель и темные кожаные изголовья. Стоимость проживания начинается от 130 фунтов стерлингов (около 173 долларов) за ночь.

Белл рассказал, что он поселился в номере класса люкс, в котором посередине комнаты находится медная ванна на колесиках. Он добавил, что гости могут вызвать бьюти-консьержа, который придет в номер для полного обслуживания за дополнительную плату.

Еда и напитки в отеле

На верхнем этаже отеля находится ресторан Honey, который удостоен 2 премий AA Rosette. По словам журналиста, в меню представлен отличный выбор блюд британской кухни. Отдельно Белл упомянул большой ассортимент различных стейков, которые, по его словам, в ресторане готовят изумительно.

Помимо этого журналист рассказал о VIP-лаунже Club Brass, который открыт только для членов и гостей клуба. Он выполнен в стилистике спикизи времен сухого закона. Белл порекомендовал попробовать суперсладкое вино Bellboy Barry's Bramble.

Кроме того, в подземном пространстве GILT можно погрузиться в атмосферу баров и джаза 1920/30-х годов. Также журналист рекомендует побаловать себя пакетом Summer Indulgence, который предлагает дегустационное меню из 5 блюд и бесплатный бокал просекко.

Отдых с детьми и/или животными

Журналист предупредил, что этот отель не подходит для семейного отдыха. Дело в том, что минимальный возраст для заселения в отель - 18 лет. Тем не менее дети могут находиться в отеле под присмотром.

Кроме того, в отель можно заселиться с небольшими домашними животными, но только по запросу. Белл советует связаться с администрацией отеля перед заселением.

Назван самый лучший в мире отель с оптимальными ценами

Ранее УНИАН писал, что отель, признанный американским сайтом про путешествия TripAdvisor лучшим в мире, оказался дешевле, чем многие думали. Речь идет об отеле Colline de France, который занял первое место в номинации "Лучшие из лучших" в 2024 году.

Пятизвездочное заведение находится в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Отель имеет 4260 хороших отзывов на Tripadvisor.

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