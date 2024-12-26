Чтобы избежать неприятных ситуаций в путешествии, очень важно тщательно к нему подготовиться.

Подготовка к путешествию – довольно часто не менее волнительная составляющая для туристов, чем сама поездка. Ведь от того, насколько все продуманно, нередко зависит весь отдых.

Мужчина, путешествовавший по миру на протяжении 50 лет, рассказал The Sun Travel о пяти своих главных предпраздничных ритуалах, которые он совершает перед каждой поездкой.

1. Никогда не путешествуйте без наличных, даже внутри страны

Эксперт поясняет, что это избавит вас от массы проблем, если у вас будет достаточно денег на еду, одежду и жилье на 4 или 5 дней. При этом наличные он советует хранить при себе, лучше во внутреннем кармане одежды.

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2. Используйте багажные бирки

Если вы сдаете свой чемодан в багаж, убедитесь, что на нем есть багажная бирка. Они значительно упрощают поиска потерянного багажа, поэтому на них важно указывать ваше имя, электронный адрес и контактный номер.

3. Всегда кладите в ручную кладь нижнее белье и футболку

Если ваш чемодан все же потеряется, чистый верх и нижнее белье позволят вам чувствовать себя менее грязным, ожидая воссоединения с вашими вещами. Кроме того, держите свои лекарства, туалетные принадлежности, важные документы и ценные вещи при себе, а не в зарегистрированном багаже ​​– стоит осознавать, что вы можете больше никогда не увидеть свои сумки.

4. Фотографируйте свой багаж на телефон

Если вам нужно найти потерянный багаж, это существенно облегчить задачу. Особенно это полезно, когда на вашем чемодане нет бирок.

5. Имейте при себе банковскую карту с достаточным количеством денег на балансе

Поскольку некоторые банки блокируют карты клиентов, если замечают подозрительные платежи из других стран, стоит проинформировать свой банк о том, что вы собираетесь за границу, особенно если речь идет о сомнительных странах. Также стоит убедиться, что на вашем банковском счете достаточно доступных средств, чтобы оплатить еду, одежду и жилье как минимум на 4 или 5 дней, в случае форс-мажора.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предостерегли от повторения шести ошибок в период январских распродаж.

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