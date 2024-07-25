Многие популярные платформы по аренде жилья часто берут больше при бронировании через компьютер, чем через мобильный телефон.

Планируя свой отпуск, большинство туристов ищут способы как можно больше сэкономить. Однако многие из них совершают одну и ту же ошибку при бронировании отелей, которая может стоить им немалых денег.

Как выяснили эксперты издания Which? Travel, если вы регулярно бронируете отели через свой компьютер, вы можете переплачивать. Далеко не все туристы знают, что такие популярные платформы по бронированию жилья, как Booking.com, Expedia и Hotels.com, предлагают скидки на некоторые отели, которые порой могут доходить до 40%, только для мобильных устройств.

"Выборочная проверка на Booking.com показала, что 15 из 50 объявлений имели более низкую "цену только для мобильных устройств". Во всплывающем окне было объявлено: "Вы получаете более низкую ставку по сравнению с ставкой, доступной на компьютере или ноутбуке". С помощью этого трюка мы снизили цену квартиры в Амстердаме на Booking.com на 270 фунтов стерлингов. Мы также сэкономили 60 фунтов стерлингов на выходных в Эдинбурге с Expedia", – делятся опытом эксперты издания.

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По их словам, многие люди, которые всегда просматривают сайты на ноутбуке, планшете или настольном компьютере, даже не догадываются о таких акциях.

Авторы материала предполагают, что скидки именно для мобильных вводятся для того, чтобы не дать потенциальному клиенту передумать, а сразу же провести бронь. Дело в том, что на компьютере гораздо удобнее совершать поиск, вводить платежные данные и читать условия бронирования, и в таком случае пользователь имеет больше времени подумать. Те в ременем, видя заманчивую скидку на смартфоне, покупатель, убежденный, что он опережает других пользователей, с гораздо большей вероятностью сразу же забронирует место, опасаясь упустить выгоду.

Впрочем, авторы материала заметили, что в некоторых случаях это правило не работает.

"Пять из десяти "мобильных эксклюзивов", которые мы нашли в Hotels.com, были по той же цене, когда мы сверяли их на нашем ноутбуке. Для Expedia четыре из десяти имели одинаковую цену", – отмечают эксперты.

При этом они установили, что даже когда цены со смартфона были дешевле, экономия могла быть сильно преувеличена.

"Эксклюзивная мобильная скидка Hotels.com в 40% для отеля Ocean Drive в Севилье казалась привлекательной – 235 фунтов стерлингов. Но когда мы проверили через свой ноутбук, нам показало 274 фунта стерлингов – гораздо меньшая экономия на мобильном телефоне – всего 15%", – отметили авторы материала.

При этом эксперты подвергли сомнению рекламный ход некоторых платформ, якобы через приложение бронировать дешевле, чем через браузер в мобильном телефоне.

"Наши выборочные проверки не выявили случаев, когда цены через приложения были бы дешевле, чем в обычном телефонном браузере. Так почему же платформы поощряют это? Вы должны зарегистрироваться в приложении, что означает предоставление большего количества личных данных. Это могло бы помочь сайтам более целенаправленно продвигать свою продукцию", – поясниили они.

В то же время эксперты призвали не брезговать схемой лояльности Genius от Booking.com, которая присваивается бесплатно за определенное количество бронирований.

Например, уикэнд в одном и том же отеле Порту стоил 206 фунтов стерлингов при просмотре с ноутбука, тогда как со смартфона цена уже упала до 187 фунтов. Затем програма лояльности Genius понизила цену до 169 фунтов, и таким образом экономия составила 37 фунтов, или около 15%.

Тем временем, Hotels.com и Expedia чаще предлагают скидки или по программе лояльности, или только для мобильных устройств, и экономия часто одинакова.

А не дешевле ли бронировать напрямую в отеле? Booking.com был единственным сайтом, на котором тарифы только для мобильных устройств были стабильно дешевле, чем при бронировании напрямую в отеле. В других местах это не всегда было правдой, отмечают авторы материала.

"Чтобы всегда получать лучшую цену за проживание в отеле, мы предлагаем сравнить цены на вашем компьютере и мобильном телефоне на нескольких сайтах бронирования (желательно с учетной записью лояльности). Тем не менее, вам все равно следует связаться с отелем напрямую, чтобы убедиться, что вы получаете максимально выгодную цену, прежде чем расставаться со своими деньгами", – подытожили эксперты.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Стефан Хоффельнер рассказал туристам, как не стать жертвой мошенников на Airbnb.

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