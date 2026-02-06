СМИ раскрыли несчастливую сторону брака Джастина Тимберлейка с Джессикой Бил

Друзья актрисы якобы советуют ей определиться.

Брак американского певца Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Бил оказался под угрозой, а близкое окружение пары призывает женщину определиться, хочет ли она спасти эти отношения.

Как пишет Radar Online, по словам инсайдеров, 13-летний союз звезд трещит по швам, хотя публично они продолжают пытаться создавать картинку благополучной семьи. Супруги фактически живут разными жизнями, и это становится все труднее скрывать.

Джессика сосредоточена на собственных проектах, детях и близком кругу, тогда как Джастин все больше уходит на второй план. Актриса неоднократно прощала мужу его прошлые поступки - в частности скандал 2019 года, когда Тимберлейка заметили за флиртом с коллегой по фильму "Палмер" Алишей Вейнрайт, а также его громкий арест за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии в 2024 году.

Видео дня

По словам близких к паре людей, скандальные эпизоды не прошли бесследно для их отношений. Новую волну разговоров о кризисе в браке усилили сообщения анонимных инсайдеров, опубликованные в популярных сплетнических сообществах. Там речь идет о некотором недавнем "инциденте", который вызвал беспокойство по поводу состояния отношений звездной пары.

Напомним, ранее СМИ сообщили о победе Николь Кидман в борьбе за опеку над детьми музыканта Кита Урбана.

Вас также могут заинтересовать новости: