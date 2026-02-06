'Я постоянно худею': ведущая 'Ближе к звездам' откровенно рассказала, довольна ли своей фигурой

Ведущая поддерживает форму благодаря регулярным тренировкам и танцам.

Ведущая проекта "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ Наталья Солоник откровенно рассказала, что вопрос веса сопровождает ее всю жизнь. Несмотря на эффектный вид в кадре, она постоянно находится в режиме похудения.

"Мое постоянное состояние – это похудение. Мне кажется, я на этом зациклена. Я никогда до конца не довольна своей фигурой, я всегда работаю над ней. И я еще иду к своей идеальной форме", – призналась Натали Солоник.

Ведущая поддерживает форму благодаря регулярным тренировкам и танцам, а также строгому режиму питания. Она ест три раза в день и придерживается сбалансированного рациона, в котором обязательно есть каша, много овощей и белок – курица, индейка, рыба или морепродукты.

"Я вообще не ем сладкого, только полезные сладости без сахара. Даже не помню, когда в последний раз пробовала тортики, конфеты или пирожки. У меня на самом деле не бывает срывов. Поэтому мой секрет прост – не растягивать желудок, не переедать, тренироваться и вести здоровый образ жизни", – подчеркнула Наталья Солоник.

Исключение из правил ведущая позволяет себе только во время путешествий с детьми. Тогда она может съесть ролл с курицей и картофельные дипы с сырным соусом.

Уже с 15 февраля на телеканале ТЕТ стартует новый сезон шоу "Ближе к звездам", в котором Натали Солоник вместе с Никитой Добрыниным будет открывать истории украинских и мировых знаменитостей – личные признания, которые обычно остаются за кадром. Премьера с 15 февраля, каждое воскресенье утром на телеканале ТЕТ.

Вас также могут заинтересовать новости: