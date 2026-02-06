У украинской певицы обнаружили опухоль в груди - ей пришлось успокаивать фанатов (видео)

Майорова рассказала, что ей говорят врачи.

26-летняя украинская певица Даша Майорова (MAYOROVA) напугала поклонников заявлением о том, что у нее обнаружили опухоль.

Девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в больничной койке, сообщив, что ждет результатов биопсии. Вскоре певице пришлось удалить эту Stories, ведь беспокойство фанатов оказалось слишком сильным и ей пришлось их успокаивать.

Даша записала новое видео, в котором рассказывает, что четыре месяца назад сделала себе операцию по подтяжке и уменьшению груди. Перед хирургическим вмешательством она делала УЗИ и у нее обнаружили маленькую кисту, которая ее никак не беспокоила. После операции девушка столкнулась со стрессом из-за полномасштабной войны и подготовки к концерту, а уже на новой проверке здоровья ей сообщили о фиброаденоме - доброкачественной опухоли молочной железы.

По словам Майоровой, врачи советуют удалить опухоль, поскольку она появилась и выросла очень быстро. Девушка отметила, что хочет продолжать жить обычной жизнью, а не читать в комментариях, что завтра может умереть:

"Я живу с этой информацией уже две недели, и, конечно, она давит на меня. Потому что я хочу от нее избавиться. Мне сделали биопсию. Боже, это было ужасно. Ее сделали для того, чтобы точно знать, что она доброкачественная".

Напомним, ранее на странное образование на руке пожаловалась украинская телеведущая и известная блогерша Леся Никитюк.

Вас также могут заинтересовать новости: