Миф стал реальностью: возле Чернобыля зафиксировали пушистого хищника с кисточками на ушах

Факт подтверждают фотоловушки и свежие следы на снегу.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рысь. И ее популяция на Полесье уже является устойчивой, рассказал директор заповедника Денис Нестеров.

"Когда-то рысь на Полесье была мифом: вроде бы где-то есть, но никто не видел. А сегодня Чернобыльский заповедник с гордостью может похвастаться новыми фотографиями этого пушистого хищника с характерными кисточками на ушах", - подчеркнул чиновник.

Он обнародовал фото, на которых можно увидеть несколько этих животных, попавших в объектив фотоловушки.

По словам Нестерова, ученые заповедника уверенно заявляют, что рысь не просто вернулась на Полесье - ее популяция на заповедной территории является постоянной. Этот факт подтверждают не только фотоловушки, которые довольно часто фиксируют этих хищников, но и свежие следы на снегу, которые исследователи регулярно отмечают во время обследований.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировано много оленей, которые зимой уже стали "звездами" учреждения. Они бьют рекорды по встречности, а специалисты радуются каждому появлению этих животных и успевают ловить моменты для фото. Зафиксировано, как олени ходят по заснеженному лесу.

Ранее в районе Чернобыля сфотографировали зайца, который очень быстро передвигался. Исследователь успел поймать его в объектив, когда русак был почти в полете. Животное бежало по зоне отчуждения.

