Православный праздник сегодня носит народное название Лука.

7 февраля согласно новому календарю православной церкви в Украине вспоминают преподобного Луки Елладского. В эту дату принято соблюдать особые традиции и следовать установленным запретам. Рассказываем, какой сегодня праздник церковный по старому стилю и что важно помнить прихожанам.

Какой сегодня православный праздник в Украине в новом календаре

7 февраля православная церковь отмечает день памяти преподобного Луки Елладского, греческого святого X века (по старому церковному календарю его будут вспоминать 20 февраля).

Лука Елладский известный как Лука Стириот, с ранних лет он много времени посвящал молитве и помощи людям. Когда умер его отец, Луке было всего 14 лет - с того времени он решил стать монахом.

Сначала Лука семь лет жил в уединении при церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в Вардусии, а затем переехал в Коринф. Еще десять лет он провел в Патрах, а затем двенадцать лет в Яннимаки. Согласно преданию, молитва Луки обладала необычайной силой: во время нее он мог подняться в воздух. Также святой имели дар провидения и умел исцелять болезни. К Луке пошли люди, но он сам стремился к уединению.

В возрасте 44 лет Лука удалился на пустынный остров Ампелон, а затем поселился в горах Геликон - там собрал последователей и с ними построил церковь святой Варвары. Этот храм после смерти святого стал основой православного монастыря Осиос.

Преподобного Луку похоронили в его же келье, над которой позже возвели небольшую церковь. Мощи святого мироточили и исцеляли людей.

Кого еще почитают сегодня по новому календарю: преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, 1003 мучеников Никомидийских.

Праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому (староцерковному) календарю православные чтят память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие традиции и запреты соблюдают верующие.

Обычаи дня, чего нельзя делать сегодня, что просить в молитвах

7 февраля верующие обращаются с молитвами к преподобному Луке Елладскому - просят здоровья и исцеления от болезней.

В народе день называют Лука, а сам день считают поминальным - верующие посещают церковь и кладбище, зажигают поминальные свечи и вспоминают умерших родственников.

Традиционно в день Луки пекут пироги с луком и зеленью, часть из них раздают нищим "на счастье", а часть по обычаю оставляют на пороге дома, чтобы угостить умерших родственников. Считалось, что все, отданное в этот день, возвращается в дом радостью и благополучием.

В этот день, как и в любой другой, церковь не одобряет ругань, ссоры, обиды, запрещается отказывать в помощи и милостыне - жадность приведет к нужде.

Согласно народным приметам сегодня не стоит устраивать шумные застолья - это к семейным проблемам, совершать крупные покупки - вещи быстро придут в негодность, а также играть свадьбу, поскольку день поминальный.

Приметы на 7 февраля

Погода этого дня может предсказать лето и урожай:

поднялся сильный ветер - к урожаю яровых;

снег тает с северной стороны - лето будет жаркое;

закат красный - к холодному лету;

птицы забрались на верхушки деревьев - жди морозы;

стелется туман - к оттепели.

Дурным знаком сегодня считается услышать гром - говорят, что это предвестник небесной кары и несчастий.

