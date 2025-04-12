Оригинальный саундтрек Minecraft и заставка запуска Windows 95 официально стали частью Национального аудионаследия США. Библиотека Конгресса включила их в ежегодный список культурно значимых звуков.
Эти и ещё 23 аудиозаписи вошли в Национальный реестр звукозаписей 2025 года. Как пояснили в ведомстве, выбор делался по признаку культурной, исторической или эстетической значимости. Руководитель Библиотеки Карла Хейден назвала их "звуками Америки" и "плейлистом развивающейся нации".
Мелодию для Windows 95 сочинил Брайан Ино, первопроходец жанра эмбиент, продюсер U2 и обладатель места в Зале славы рок-н-ролла. Вдохновением стало сообщение от Microsoft, в котором от него потребовали: "универсально, футуристично, эмоционально... и не длиннее 3,25 секунды".
Что касается Minecraft, саундтрек для него написал немецкий композитор Даниэль Розенфельд, более известный как C418. Альбом Minecraft: Volume Alpha вышел в 2011 году и с тех пор стал культовым.
По словам самого Розенфельда, музыка в игре была намеренно хаотичной и нелогично появлялась, чтобы соответствовать непредсказуемому характеру геймплея. Он рассказывал, что познакомился с создателем Minecraft Маркусом Перссоном на старом форуме, где они обменивались идеями до тех пор, пока не "щёлкнуло".
И вообще, Minecraft сейчас снова на коне. Напомним, что фильм Minecraft стал самой успешной экранизацией игр на старте. Только в США лента собрала 157 миллионов долларов за первые выходные.
Кроме того, недавно в интернете нашли авторов "самой загадочной песни", поиски заняли 17 лет. Оказывается, что композиция, которую прозвали Blind the Wind на самом деле называется Subways Of Your Mind.