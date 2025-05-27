По словам эксперта, Россия модернизировала свои БпЛА из-за сильной защиты, которую создала Украина.

Россия улучшила иранские беспилотники Shahed-136, добавив к ним 90-килограммовые боеголовки, благодаря чему они могут наносить еще больше вреда во время ударов по украинским городам. Об этом пишет The Telegraph.

В издании отметили, что новые комбинированные боеголовки создаются как две разные модели, однако обе весят по 90 кг. Одну из них делают в России, другую - в Иране.

Отмечается, что российская модель под названием КОФЗБЧ имеет кумулятивный, осколочный, фугасный и зажигательный эффекты, а именно может разрушать здания, разбрасывать смертоносные обломки, вызывать пожары и создавать мощную ударную волну. По словам экспертов, эта модель предназначена не только для уничтожения конкретной цели, но и для нанесения максимального вреда.

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Как отметили в Defence Express, версия Ирана не имеет зажигательной способности, однако все равно наносит сильный удар.

В свою очередь военный эксперт Павел Нарожный отметил для The Telegraph, что РФ нужно было сделать свои БпЛА Shahed мощнее, чтобы противостоять защите, которую ввели украинские энергетические компании.

"С этой комбинированной боеголовкой главной целью является энергетическая инфраструктура. Но украинские энергетические компании строят бетонные укрытия и устанавливают сетки из стали... поэтому России нужно что-то, чтобы проникнуть в эту инфраструктуру", - объяснил специалист.

По его словам, несмотря на то, что такие беспилотники могут быть мощнее обычных дронов Shahed-131 и 136, они будут требовать больше топлива, если учитывать их увеличенный вес, таким образом их радиус действия становится "намного меньше".

Российские "Шахеды" - последние новости

Ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Россия совершенствует тактику запуска "Шахедов", чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону и истощить ее. По его словам, для этого россияне постоянно меняют маршруты беспилотников и увеличивают высоту их запуска - они летят на высоте более 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект.

Кроме того, как отметил Игнат, российские оккупанты устраивают групповые налеты дронов на один населенный пункт или объект, а также запускают большое количество дронов-обманок без боезаряда.

В то же время ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман ответил, способна ли Украина остановить производство "шахедов" в России. Он отметил, что это почти невозможно, ведь россияне рассредоточили производство этих дронов.

"Мы уже так делаем, наши БПЛА собираются во многих местах. Фактически, места производства БПЛА Shahed разбросаны по всей стране. Поэтому утверждать, что мы можем уничтожить полностью все производство этих БПЛА в России, нельзя", - пояснил Гетьман.

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