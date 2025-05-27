При путешествиях с животными стоит соблюдать правила / коллаж УНИАН, фото ГПСУ, ua.depositphotos.com

В преддверии старта сезона летних отпусков, в Госпродпотребслужбе Украины решили напомнить правила путешествий с домашними любимцами за границу.

В первую очередь путешественникам советуют выяснить, какие правила действуют и других странах – эту информацию можно найти на сайте службы в разделе "Требования к некоммерческому перемещению".

При этом в ведомстве подчеркнули, что из-за того, что сейчас воздушное пространство в Украине закрыто, туристам с домашними любимцами необходимо соблюдать не только ветеринарные требования страны, в которую они планируют ехать, но и тех стран, через которые они будут проезжать. Поскольку в основном это страны ЕС, к такому путешествию следует готовиться минимум за 4 месяца.

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В частности, стоит обязательно посетить ветеринара, чтобы провести чипирование и прививки против бешенства (можно делать животным в возрасте от 12 недель). При этом идентификация животных должна осуществляться перед вакцинацией против бешенства. Указанные действия должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца, который выдается в государственной больнице ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы.

Забор крови для исследования на титр антирабических антител делают минимум через 30 дней после даты вакцинации и за 3 месяца до даты перемещения. Это можно провести в больнице ветеринарной медицины или в аккредитованной лаборатории.

На сегодня в Украине есть три такие уполномоченные аккредитованные лаборатории:

  • Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы: г. Киев-151, ул. Донецкая, 30;
  • ООО "НеоВетлаб Украина": г. Киев, ул. Академика Вильямса, 11, д. 1, кв. 101;
  • Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Кафедра биотехнологии и контроля качества вирусных препаратов: г. Киев, ул. Донецкая, 30.

После этого нужно провести противопаразитарную обработку животного (стоит обратить внимание на временные рамки), но такое требование действует не в каждой стране.

После прохождения всех проверок можно получать ветеринарное свидетельства Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины, которое действует в течение 72 часов, а дальше – получить международный ветеринарный сертификат, что зависит от того, как планируется пересекать границу:

  • если железнодорожным транспортом (или авиа в случае восстановления сообщения) – следует обратиться в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе (перед поездкой);
  • если автомобильным транспортом -– в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе, но заранее уточнив режим работы (перед поездкой).
Чек-лист для путешествия с домашним любимцем за границу в 2025 году / фото dpss.gov.ua

Отметим также, что, согласно информации Госпрожпотребслужбы, соответствующие процедуры обязательно следует проводить для таких животных, как собаки, кошки и домашние хорьки (фретки) – не больше пяти голов в одни руки. Относительно других домашних любимцев, таких как морские свинки, декоративные кролики, шиншиллы и другие, такие требования не применяются, но перед поездкой все равно следует проконсультироваться в соответствующих учреждениях.

Напомним, ранее УНИАН на собственном опыте рассказывал, как лучше получать загранпаспорт в Украине – в ГМС, ЦПАУ или ГП "Документ".

Также мы делились советами о получении украинцами международных перевозочных документов за рубежом.

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