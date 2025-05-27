Готовиться к такому путешествию стоит не менее чем за четыре месяца до поездки.

В преддверии старта сезона летних отпусков, в Госпродпотребслужбе Украины решили напомнить правила путешествий с домашними любимцами за границу.

В первую очередь путешественникам советуют выяснить, какие правила действуют и других странах – эту информацию можно найти на сайте службы в разделе "Требования к некоммерческому перемещению".

При этом в ведомстве подчеркнули, что из-за того, что сейчас воздушное пространство в Украине закрыто, туристам с домашними любимцами необходимо соблюдать не только ветеринарные требования страны, в которую они планируют ехать, но и тех стран, через которые они будут проезжать. Поскольку в основном это страны ЕС, к такому путешествию следует готовиться минимум за 4 месяца.

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В частности, стоит обязательно посетить ветеринара, чтобы провести чипирование и прививки против бешенства (можно делать животным в возрасте от 12 недель). При этом идентификация животных должна осуществляться перед вакцинацией против бешенства. Указанные действия должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца, который выдается в государственной больнице ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы.

Забор крови для исследования на титр антирабических антител делают минимум через 30 дней после даты вакцинации и за 3 месяца до даты перемещения. Это можно провести в больнице ветеринарной медицины или в аккредитованной лаборатории.

На сегодня в Украине есть три такие уполномоченные аккредитованные лаборатории:

Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы: г. Киев-151, ул. Донецкая, 30;

ООО "НеоВетлаб Украина": г. Киев, ул. Академика Вильямса, 11, д. 1, кв. 101;

Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Кафедра биотехнологии и контроля качества вирусных препаратов: г. Киев, ул. Донецкая, 30.

После этого нужно провести противопаразитарную обработку животного (стоит обратить внимание на временные рамки), но такое требование действует не в каждой стране.

После прохождения всех проверок можно получать ветеринарное свидетельства Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины, которое действует в течение 72 часов, а дальше – получить международный ветеринарный сертификат, что зависит от того, как планируется пересекать границу:

если железнодорожным транспортом (или авиа в случае восстановления сообщения) – следует обратиться в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе (перед поездкой);

если автомобильным транспортом -– в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе, но заранее уточнив режим работы (перед поездкой).

Отметим также, что, согласно информации Госпрожпотребслужбы, соответствующие процедуры обязательно следует проводить для таких животных, как собаки, кошки и домашние хорьки (фретки) – не больше пяти голов в одни руки. Относительно других домашних любимцев, таких как морские свинки, декоративные кролики, шиншиллы и другие, такие требования не применяются, но перед поездкой все равно следует проконсультироваться в соответствующих учреждениях.

Напомним, ранее УНИАН на собственном опыте рассказывал, как лучше получать загранпаспорт в Украине – в ГМС, ЦПАУ или ГП "Документ".

Также мы делились советами о получении украинцами международных перевозочных документов за рубежом.

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